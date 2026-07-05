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Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov vybojovali na MS bronz

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Runák

Rozhodol o tom ich nedeľňajší zápas s Kanadou, v ktorom triumfovali 6:2.

Autor TASR
Banská Bystrica 5. júla (TASR) - Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov získali bronzové medaily na MS juniorov v Banskej Bystrici. Rozhodol o tom ich nedeľňajší zápas s Kanadou, v ktorom triumfovali 6:2. Po dvoch rokoch sa tak vrátili na medailové pozície, na šampionáte v Žiline pred dvoma rokmi podľahli v zápase o bronz Česku 4:6.

Od 14.00 nastúpili na zápas o titul slovenskí hokejbalisti do 16 rokov proti Česku.



MS juniorov o bronz:

U18

Slovensko - Kanada 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Góly: 6. a 15. Dilík, 9. Ad. Alföldy, 19. Al. Alföldy, 22. Karoľ, 36. Krajňák - 10. Kirkpatrick, 29. Maloney

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