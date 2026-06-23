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Slovenskí hokejbalisti prehrali s Čechmi 2:3 po nájazdoch
Boje v základnej skupiny uzavrú v stredu o 20.00 h s Fínskom, po tomto zápase budú známe aj štvrťfinálové dvojice.
Autor TASR
Ostrava 23. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase na MS v Ostrave s domácimi Čechmi 2:3 po nájazdoch. Na konte majú 8 bodov a v tabuľke im patrí 3. miesto. Boje v základnej skupiny uzavrú v stredu o 20.00 h s Fínskom, po tomto zápase budú známe aj štvrťfinálové dvojice. Do play off postúpi všetkých šesť tímov z A-skupiny a dva najlepšie tímy z B-skupiny.
Slovenské reprezentantky mali v utorok voľno, v stredu ich od 11.15 čaká súboj so Švajčiarskom a vo štvrtok sa o 20.30 stretnú s USA.
Slovenské reprezentantky mali v utorok voľno, v stredu ich od 11.15 čaká súboj so Švajčiarskom a vo štvrtok sa o 20.30 stretnú s USA.
MS v hokejbale - muži:
Česko - SLOVENSKO 3:2 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 17. Kucharčík (Čejka, Bílý), 40. Kohout (Bláha), rozh. nájazd Čejka – 5. Martinusík (Stümpel, Pisarovič), 43. Lopušan (Korbáš, Piják). Rozhodcovia: De Luca (USA), Goddard (Kan.), vylúčení: 3:3, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.
hlas po zápase /zdroj TASR/:
Milan Rampáček, tréner SR: „Podali sme výborný výkon. Chalanom ďakujem, plnili čo sme si povedali. My máme na tomto turnaji nejaký cieľ a táto prehra nás až toľko nemrzí. Ideme ďalej. Som naozaj veľmi spokojný s tým, čo sme dnes ukázali.“
Česko - SLOVENSKO 3:2 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 17. Kucharčík (Čejka, Bílý), 40. Kohout (Bláha), rozh. nájazd Čejka – 5. Martinusík (Stümpel, Pisarovič), 43. Lopušan (Korbáš, Piják). Rozhodcovia: De Luca (USA), Goddard (Kan.), vylúčení: 3:3, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.
hlas po zápase /zdroj TASR/:
Milan Rampáček, tréner SR: „Podali sme výborný výkon. Chalanom ďakujem, plnili čo sme si povedali. My máme na tomto turnaji nejaký cieľ a táto prehra nás až toľko nemrzí. Ideme ďalej. Som naozaj veľmi spokojný s tým, čo sme dnes ukázali.“
tabuľka:
1. Česko 4 3 1 0 0 29:14 11
2. Kanada 4 3 0 0 1 19:10 9
3. Slovensko 4 2 0 1 1 11:9 8
4. USA 3 1 0 0 2 9:9 3
5. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 10:16 3
6. Fínsko 4 0 0 0 4 8:28 0
1. Česko 4 3 1 0 0 29:14 11
2. Kanada 4 3 0 0 1 19:10 9
3. Slovensko 4 2 0 1 1 11:9 8
4. USA 3 1 0 0 2 9:9 3
5. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 10:16 3
6. Fínsko 4 0 0 0 4 8:28 0