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Slovenskí hokejbalisti zdolali na úvod Švajčiarsko
Dvoma gólmi sa blysol útočník Jaroslav Martinusík.
Autor TASR
Ostrava 20. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti úspešne vstúpili do MS 2026 v Ostrave. Vo svojom prvom zápase na turnaji zdolali Švajčiarsko 3:1. Dvoma gólmi sa blysol útočník Jaroslav Martinusík.
hlas po zápase:
Milan Rampáček, tréner SR: „Z nášho päťminútového trestu v prvej tretine som nemal radosť, ale klobúk dole, že sme až na jeden gól toto oslabenie ubránili a nakoniec dokázali stretnutie otočiť. Ten trest už je pre mňa uzavretá vec, vyhrali sme 3:1 a ideme ďalej. Zápas nebol úplne podľa mojich predstáv, bolo tam dosť chýb, ale tie si všetky rozoberieme na videu. V zápase boli aj dobré vecí a musíme ešte zapracovať na presilovkách. Chalani ukázali charakter, keď podržali Šimona Lopušana, ktorý urobil v prvej tretine hlúposť, ale držali sme sa na loptičke a dokázali zápas otočiť.“
MS v hokejbale:
Švajčiarsko - Slovensko 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Góly: 9. Bárdoš (Paulík, T. Müller) – 18. Mráz (Salajka, Stümpel), 20. Martinusík (Pisarovič), 27. Martinusík (Pisarovič). Rozhodcovia: Jonák, Záhora, vylúčenia: 3:1 na 2 min., navyše Rohdewald (Švajč.) 5+DKZ za pichnutie, Lopušan (SR) TH za úder hlavou, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Švajčiarsko - Slovensko 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Góly: 9. Bárdoš (Paulík, T. Müller) – 18. Mráz (Salajka, Stümpel), 20. Martinusík (Pisarovič), 27. Martinusík (Pisarovič). Rozhodcovia: Jonák, Záhora, vylúčenia: 3:1 na 2 min., navyše Rohdewald (Švajč.) 5+DKZ za pichnutie, Lopušan (SR) TH za úder hlavou, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
hlas po zápase:
Milan Rampáček, tréner SR: „Z nášho päťminútového trestu v prvej tretine som nemal radosť, ale klobúk dole, že sme až na jeden gól toto oslabenie ubránili a nakoniec dokázali stretnutie otočiť. Ten trest už je pre mňa uzavretá vec, vyhrali sme 3:1 a ideme ďalej. Zápas nebol úplne podľa mojich predstáv, bolo tam dosť chýb, ale tie si všetky rozoberieme na videu. V zápase boli aj dobré vecí a musíme ešte zapracovať na presilovkách. Chalani ukázali charakter, keď podržali Šimona Lopušana, ktorý urobil v prvej tretine hlúposť, ale držali sme sa na loptičke a dokázali zápas otočiť.“