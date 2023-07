Slovenskí hokejbalisti získali na MS juniorov ďalšie dve striebra

Liberec 8. júla (TASR) - Slovenskí hokejbalisti získali na majstrovstvách sveta juniorov v Liberci strieborné medaily celkovo v štyroch kategóriách. Výber do 20 a 23 rokov doplnili tento týždeň hráči do 18 rokov a ženy do 21 rokov.



Slovenská "osemnástka" zdolala v základnej skupine všetkých súperov vrátane Kanady a zámorský tím pokorila 4:2 aj v semifinále. Vo svojom poslednom zápase na turnaji však zverenci Ľubomíra Lišku podľahli domácim Čechom 2:3.



Juniorky do 21 rokov zdolali Češky v semifinále 6:4 a to aj zásluhou hetriku Nely Lopušanovej. Vo finále však podľahli Kanaďankám tesne 0:1.



Svetový šampionát pod hlavičkou Medzinárodnej hokejbalovej federácie (ISBHF) sa v roku 2024 uskutoční na Slovensku. Termín a dejisko turnaja budú známe v polovici júla.