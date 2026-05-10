Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 10. máj 2026Meniny má Viktória
< sekcia Šport

Slovenskí hokejisti Chromiak, Kmec a Mešár majú po sezóne

.
Na archívnej snímke hokejový reprezentant SR Martin Chromiak. Foto: TASR Jakub Kotian

Ontario v zostave aj s útočníkom Chromiakom podľahlo v rozhodujúcom piatom stretnutí Coachella Valley 2:3 po predĺžení.

Autor TASR
New York 10. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti Jozef Viliam Kmec, Martin Chromiak a Filip Mešár majú v nižšej zámorskej súťaži AHL po sezóne. Ich tímy vypadli v noci na nedeľu vo štvrťfinále play off jednotlivých konferencií.

Ontario v zostave aj s útočníkom Chromiakom podľahlo v rozhodujúcom piatom stretnutí Coachella Valley 2:3 po predĺžení. Neuspel ani Henderson s obrancom Kmecom, ktorý prehral na ľade Colorada Eagles 2:6 a celkovo 1:3 na stretnutia. Obranca Mešár za Laval nenastúpil a jeho tím nestačil na Toronto Marlies 2:3 a rovnakým pomerom i v sérii.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním