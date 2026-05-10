< sekcia Šport
Slovenskí hokejisti Chromiak, Kmec a Mešár majú po sezóne
Ontario v zostave aj s útočníkom Chromiakom podľahlo v rozhodujúcom piatom stretnutí Coachella Valley 2:3 po predĺžení.
Autor TASR
New York 10. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti Jozef Viliam Kmec, Martin Chromiak a Filip Mešár majú v nižšej zámorskej súťaži AHL po sezóne. Ich tímy vypadli v noci na nedeľu vo štvrťfinále play off jednotlivých konferencií.
Ontario v zostave aj s útočníkom Chromiakom podľahlo v rozhodujúcom piatom stretnutí Coachella Valley 2:3 po predĺžení. Neuspel ani Henderson s obrancom Kmecom, ktorý prehral na ľade Colorada Eagles 2:6 a celkovo 1:3 na stretnutia. Obranca Mešár za Laval nenastúpil a jeho tím nestačil na Toronto Marlies 2:3 a rovnakým pomerom i v sérii.
Ontario v zostave aj s útočníkom Chromiakom podľahlo v rozhodujúcom piatom stretnutí Coachella Valley 2:3 po predĺžení. Neuspel ani Henderson s obrancom Kmecom, ktorý prehral na ľade Colorada Eagles 2:6 a celkovo 1:3 na stretnutia. Obranca Mešár za Laval nenastúpil a jeho tím nestačil na Toronto Marlies 2:3 a rovnakým pomerom i v sérii.