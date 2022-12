Slovenskí hokejisti do 16 rokov triumfovali nad Nemeckom 4:1

SLOVENSKO – Nemecko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 8. Straka (Kalis, Saloň), 40. Dubravík (Chovan, Svrček), 47. Tomka, 59. Dubravík (Svrček) – 57. Kessler (Lewandowski, Griva). Rozhodovali: Palo – Savola, Heikkilä, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 37:33, 42 divákov.



Zostava SR 16: Prádel – Dravecký, Lisý, Kalman, Rusznyak, Vajko, Bajza, Danko, Kubizniak – Dubravík, Svrček, Chovan – Kalis, Straka, Knapík ­– A. Nemec, Chrenko, Kriška – Saloň, Čunderlík, Tomka

Lappeenranta 28. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov otvorila Turnaj piatich krajín vo Fínsku víťazstvom. V stredajšom vystúpení na podujatí v Lappeenrante zdolala nemeckých rovesníkov 4:1. Dva góly strelil Jakub Dubravík, po jednom pridali Andreas Straka a Lukáš Tomka. Blysol sa aj brankár Michal Prádel, ktorý vykryl 32 nemeckých pokusov.Slovenská šestnástka sa v najbližších troch dňoch odohrá do Silvestra tri stretnutia. Prvé z nich už vo štvrtok 29. decembra od 15.30 h proti Švajčiarom. Ďalšie o deň neskôr o 18.00 proti domácim Fínom a napokon 31. decembra od 17.30 proti Čechom.Ivan Králik, tréner SR 16: "."Turnaj piatich krajín hráčov do 16 rokov: