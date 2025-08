Slovenskí hokejisti do 17 rokov podľahli Američanom 5:7

Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov v Plymouthe:



Slovensko – USA 5:7 (3:3, 0:3, 2:1)



Góly: 2. Selič (Šimončič, Pisarčík), 11. Válek (Selič, Pisarčík), 16. Válek (Lichnovský, Botka), 43. Pisarčík (Válek, Botka), 58. Šimončič (Halaš, Rychlík) – 4. Conboy (Daenovich), 4. Anderson (Schmidt, Minella), 8. Demars (Deanovich), 29. Conboy (Prunty, Grubb), 35. Dicunzolo (Sung, Grubb), 36. Dicunzolo (Sung, Grubb), 44. Dicunzolo (Sung, Grubb). Vylúčení: 8:8 na 2 min, navyše Podkonický, Gonšor, Marianek – Mineman, Conboy, Bergeron všetci 10 min za nešportové správanie, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 28:35.



Zostava SR 17: Husár (25. Havel) – Botka, Lichnovský, Čongrády, Patlevič, Žak, Ferreira, Medvec, Honzek – Selič, Válek, Pisarčík – Halaš, Rychlík, Šimončič – Olekšák, Kubis, Šiška – Gonšor, Podkonický, Marianek. Tréner P. Kúdelka.







Hlas po zápase /zdroj hockeyslovakia/:



Peter Kúdelka, tréner SR 17: „Odohrali sme pomerne vydarený zápas. Po dobrom vstupe, v ktorom sme skórovali, sme však dostali tri rýchle góly. Všetky z protiútokov, čo nás mrzí. Dobrou reakciou sme sa vrátili do zápasu a z nacvičených situácií z tréningov sme vyrovnali na 3:3. Veľmi dobre sme vstúpili do druhej tretiny, súpera sme pritlačili, škoda inkasovaného gólu v hre štyroch proti štyrom. Domácim dodal sebavedomie. Priebežný stav 3:6 po dvoch tretinách odzrkadľoval to, čo sa dialo na ľade. Opäť však musím vyzdvihnúť reakciu tímu v záverečnom dejstve. Ciele, ktoré sme si stanovili, sme absolútne splnili. Dali sme gól, boli sme aktívnejší, súperovi sme dovolili len tri strelecké pokusy. V záverečnej hre bez brankára sme mali niekoľko gólových šancí, bohužiaľ, nevyužili sme ich. Sme radi za tento zápas, no verím, že v tom ďalšom s Čechmi budeme úspešnejší a pobijeme sa o účasť vo finále.“

