< sekcia Šport
VIDEO: Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do finále
Slováci majú z MS do 18 rokov zatiaľ dva cenné kovy.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 1. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do finále na domácich MS. V semifinále zdolali Lotyšsko 1:0 a v sobotu o 19.00 h zabojujú o svoj prvý titul v tejto vekovej kategórii proti víťazovi druhého semifinále medzi Švédskom a Českom.
V piatkovom zápase v Trenčíne bol dlho bezgólový stav, až na konci druhej tretiny prekonal defenzívu Lotyšov Michal Jakubec. Bol to napokon jediný gól stretnutia.
Slováci majú z MS do 18 rokov zatiaľ dva cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní, na MS 1999 získali bronz. V rokoch 2023, 2024 a 2025 ani raz nezvládli súboj o bronz, skončili vždy štvrtí.
Slováci začali aktívnejšie, ale gólovú šancu si nevypracovali dlhší čas. Až v polovici prvej tretine sa v nej ocitol Kazda, ale trafil len Pluminša. Lotyši mali dobrý pohyb a v defenzíve boli pevní, ale pred Hrenákom veľa času nestrávili. Slováci v tejto fáze zápasu prestrieľali súpera 7:5, ale neboli efektívni.
V úvode druhej tretiny Slováci zatlačili Lotyšov, mali dlhú pasáž, počas ktorej súpera zvierali, ale ani Floriš a po ňom ani Matta puk do siete nedostali. Na opačnej strane pohrozil Murnieks, ale aj Hrenák bol na mieste. Onedlho hrali slovenskí mladíci prvú presilovku, opäť zatlačili súpera a vyslali na bránku niekoľko striel, ale znova bez efektu. Individuálne to potom skúšal Matta, preštrikoval sa cez viacerých hráčov, ale ani on nemal presnú koncovku. V záverečných sekundách druhej dvadsaťminútovky však odklial čaro Lotyšov Jakubec - 1:0. Pár sekúnd po góle sa strhla bitka medzi Potočkom a Erdmanisom-Hermanisom, obaja inkasovali tresty do konca zápasu.
V tretej tretine hrali aj Lotyši svoju prvú presilovku, ale mohli inkasovať, keď sa do brejku dostali Floriš s Karšayom. Druhému z nich však nevyšla koncovka. V závere Lotyši zatlačili, vyrovnať sa pokúsili aj v hre bez brankára, ale Slováci odolali a postup si už nenechali ujsť.
hlasy po zápase: /zdroj TASR/:
Samuel Hrenák, brankár SR: „Neskutočné. Stále to všetci spracovávame, sme úplne šťastní. Neviem ani uveriť tomu, čo sa nám práve stalo. Sme nesmierne hrdí na to, čo sme spravili, ale ešte stále máme jeden zápas, ešte stále nie je robota hotová. Takže si ju treba odrobiť a potom budeme hodnotiť.“
Michal Jakubec, autor víťazného gólu: „Dokázali sme to, ideme do finále, čo je neskutočné. Bolo to naozaj neskutočne ťažké, ale museli sme hrať s pokojom a nejako si nerobiť z toho hlavu. Všetko sme dávali von a zvládli sme to. A Samo Hrenák v bránke bol neskutočný.“
Adam Goljer, kapitán SR: „Som veľmi rád, že sa nám podarilo postúpiť do finále. Minulý rok sme v podstate prehrali a išli sme hrať o tretie miesto, takže teraz sa to konečne zlomilo. Štyri roky za sebou sme hrali semifinále, teraz ideme konečne hrať o tú najcennejšiu medailu. Tešíme sa.“
V piatkovom zápase v Trenčíne bol dlho bezgólový stav, až na konci druhej tretiny prekonal defenzívu Lotyšov Michal Jakubec. Bol to napokon jediný gól stretnutia.
Slováci majú z MS do 18 rokov zatiaľ dva cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní, na MS 1999 získali bronz. V rokoch 2023, 2024 a 2025 ani raz nezvládli súboj o bronz, skončili vždy štvrtí.
MS v hokeji do 18 rokov – semifinále:
Slovensko – Lotyšsko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 40. Jakubec (Selič, Botka). Rozhodcovia: Hyvarinen (Fín.), Pilný - Hnát (obaja ČR), Makinen (Fín.), vylúčení: 1:1 na 2 min., navyše Potočka a Erdmanis-Hermanis 5+DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 6059 divákov (vypredané).
Slovensko: Hrenák – Goljer, Požgay, Botka, Floriš, Stančík, Kovalčík – Kazda, Šimko, Matta – Karšay, Bernát, Válek – Potočka, Brath, Hybský – Šramatý, Selič, Jakubec - Ozogány, Tariška
Lotyšsko: Pluminš – Laganovskis, Laugalis, Lisovskis, Luks, Klavinš, Erdmanis-Hermanis, S. Kruminš – Avotiš, Murnieks, Reidzans – Rots, Upenieks, Tarvids – Obuks, Rutkis, Klaucans – E. Kruminš, Losanš, Tamenieks – Brakše
Slovensko – Lotyšsko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 40. Jakubec (Selič, Botka). Rozhodcovia: Hyvarinen (Fín.), Pilný - Hnát (obaja ČR), Makinen (Fín.), vylúčení: 1:1 na 2 min., navyše Potočka a Erdmanis-Hermanis 5+DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 6059 divákov (vypredané).
Slovensko: Hrenák – Goljer, Požgay, Botka, Floriš, Stančík, Kovalčík – Kazda, Šimko, Matta – Karšay, Bernát, Válek – Potočka, Brath, Hybský – Šramatý, Selič, Jakubec - Ozogány, Tariška
Lotyšsko: Pluminš – Laganovskis, Laugalis, Lisovskis, Luks, Klavinš, Erdmanis-Hermanis, S. Kruminš – Avotiš, Murnieks, Reidzans – Rots, Upenieks, Tarvids – Obuks, Rutkis, Klaucans – E. Kruminš, Losanš, Tamenieks – Brakše
Slováci začali aktívnejšie, ale gólovú šancu si nevypracovali dlhší čas. Až v polovici prvej tretine sa v nej ocitol Kazda, ale trafil len Pluminša. Lotyši mali dobrý pohyb a v defenzíve boli pevní, ale pred Hrenákom veľa času nestrávili. Slováci v tejto fáze zápasu prestrieľali súpera 7:5, ale neboli efektívni.
V úvode druhej tretiny Slováci zatlačili Lotyšov, mali dlhú pasáž, počas ktorej súpera zvierali, ale ani Floriš a po ňom ani Matta puk do siete nedostali. Na opačnej strane pohrozil Murnieks, ale aj Hrenák bol na mieste. Onedlho hrali slovenskí mladíci prvú presilovku, opäť zatlačili súpera a vyslali na bránku niekoľko striel, ale znova bez efektu. Individuálne to potom skúšal Matta, preštrikoval sa cez viacerých hráčov, ale ani on nemal presnú koncovku. V záverečných sekundách druhej dvadsaťminútovky však odklial čaro Lotyšov Jakubec - 1:0. Pár sekúnd po góle sa strhla bitka medzi Potočkom a Erdmanisom-Hermanisom, obaja inkasovali tresty do konca zápasu.
V tretej tretine hrali aj Lotyši svoju prvú presilovku, ale mohli inkasovať, keď sa do brejku dostali Floriš s Karšayom. Druhému z nich však nevyšla koncovka. V závere Lotyši zatlačili, vyrovnať sa pokúsili aj v hre bez brankára, ale Slováci odolali a postup si už nenechali ujsť.
hlasy po zápase: /zdroj TASR/:
Samuel Hrenák, brankár SR: „Neskutočné. Stále to všetci spracovávame, sme úplne šťastní. Neviem ani uveriť tomu, čo sa nám práve stalo. Sme nesmierne hrdí na to, čo sme spravili, ale ešte stále máme jeden zápas, ešte stále nie je robota hotová. Takže si ju treba odrobiť a potom budeme hodnotiť.“
Michal Jakubec, autor víťazného gólu: „Dokázali sme to, ideme do finále, čo je neskutočné. Bolo to naozaj neskutočne ťažké, ale museli sme hrať s pokojom a nejako si nerobiť z toho hlavu. Všetko sme dávali von a zvládli sme to. A Samo Hrenák v bránke bol neskutočný.“
Adam Goljer, kapitán SR: „Som veľmi rád, že sa nám podarilo postúpiť do finále. Minulý rok sme v podstate prehrali a išli sme hrať o tretie miesto, takže teraz sa to konečne zlomilo. Štyri roky za sebou sme hrali semifinále, teraz ideme konečne hrať o tú najcennejšiu medailu. Tešíme sa.“