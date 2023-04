Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali v semifinále s USA hladko 1:7

MS do 18 rokov – semifinále v Bazileji:



USA - Slovensko 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)



Góly: 5. Smith (Perreault, Leonard), 15. Hutson (Moore, Fortescue), 20. Smith (Perreault, Buium), 21. Smith (Hutson, Leonard), 24. Guzzo (Nelson, Fortescue), 58. Nelson (Minnetian), 59. Eiserman (Minnetian, Guzzo) - 32. Dvorský (Cedzo, Pekarčík). Rozhodovali: Caudieux (Kan.), Eriksson (Švéd.) - Boivin (Kan.), Rampír (ČR), vylúčenia: 4:4 na 2 min, navyše Dej na 5+DKZ za krosček, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2475 divákov



USA: Augustine – Schulz, Minnetian, Fischer, Buium, Hutson, Fortescue, Cleveland – Perreault, Smith, Leonard – Terrance, Moore, Fine – Eiserman, Hagens, Vote – Hendrickson, Nelson, Guzzo – Slaggert



SR: Urban (25. Fürsten) – Štrbák, Eperješi, Chromiak, Baran, Královič, Pišoja, Barcík – Pekarčík, Dvorský, Cedzo – Jenčko, Kukumberg, Císar – Ridzoň, Dej, Gron – Varga, Párička, Masnica – Pobežal



/USA postúpili do finále, Slovensko bude hrať o 3. miesto/

Bazilej 29. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov bude hrať na MS vo Švajčiarsku o bronz. V sobotnom semifinále prehrali s favorizovaným tímom USA jednoznačne 1:7, keď ich jediný gól zaznamenal Dalibor Dvorský v polovici duelu. V nedeľu ich o 15.00 h čaká zápas o 3. miesto proti zdolanému z druhého semifinále medzi obhajcom titulu Švédskom a Kanadou.Američania rozhodli o svojom triumfe prakticky už v prvej tretine, po ktorej viedli trojgólovým rozdielom. Hetrikom sa v ich drese blysol najproduktívnejší hráč turnaja Will Smith. Hráči USA v štatistike striel dominovali 50:28 a vyhrali aj svoj šiesty duel na prebiehajúcich MS. Dvorský má po ďalšom góle na konte spolu 12 bodov (7+5) a je tak už najproduktívnejší Slovák v histórii elitných šampionátov. Prekonal 11-bodové zápisy Mariána Gáboríka (1999) a Maxima Čajkoviča (2018). Po piatom inkasovanom góle nahradil Samuela Urbana v slovenskej bránke Lukáš Fürsten a za svoj chrbát pustil dva puky. Tretiu tretinu nedohral útočník František Dej, ktorý dostal za krosček trest do konca zápasu.Mladí Slováci sa medzi najlepšie kvarteto na svetovom šampionáte dostali prvýkrát po 20 rokoch a už teraz majú vo vrecku minimálne tretí najlepší výsledok osemnástky na MS. Ziskom cenného kovu by zverenci trénera Tibora Tartaľa nadviazali na medailové pozície z roku 1999 (bronz) a 2003 (striebro).Ocenenie pre trojicu najlepších hráčov slovenského tímu na šampionáte si po zápase prevzali brankár Samuel Urban, obranca a kapitán Maxim Štrbák a útočník Dalibor Dvorský.Američania odštartovali semifinále tlakom a už po necelých troch minútach mali na konte päť striel oproti žiadnej súpera. Až potom sa osmelila aj slovenská ekipa a Dvorský po prihrávke Chromiaka vyskúšal lapačku Augustinea. Skóre sa však menilo na druhej strane v prospech favorita, keď Smith v 5. minúte po rýchlom protiútoku a prienikovom pase od Perreaulta prvýkrát prekonal Urbana. Tím USA korčuliarsky vynikal a mal hru pevne v rukách, gólovo to vyjadril produktívny obranca Hutson pri hre štyroch proti štyrom v 15. minúte - 2:0. Slováci potom dostali šancu hrať 53-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, no dorážka Masnicu po strele Dvorského skončila na konštrukcii. Početnú výhodu vzápätí zahral lepšie súper a 34 sekúnd pred koncom prvej časti Smith tečovanou strelou dal na 3:0.Aj štart druhej tretiny bol v réžii suverénnych Američanov, po päťdesiatich sekundách hry skompletizoval Smith svoj hetrik. V 24. minúte Guzzo využil nekoncentrovanosť brankára Urbana po strate hokejky a zvýšil už na priepastných 5:0. O postupe zámorského tímu do finále už nebolo pochýb, v slovenskom tíme sa namiesto Urbana postavil do bránky Fürsten. Slováci sa potom dostávali čoraz viac do hry a snažili sa o korekciu skóre. V presilovej hre pri vylúčení Eisermana sa ešte z gólu netešili, no v 32. minúte Dvorský po obliehaní súperovej bránky vymazal nulu na konte brankára Augustinea - 1:5. Američania po piatom strelenom góle zreteľne poľavili a druhú tretinu prehrali na strely 9:15.Hneď na začiatku tretej periódy mohol druhý gól slovenského tímu pridať Pekarčík, no jeho strela skončila iba na žŕdke bránky súpera. Šance bez úspešnej koncovky si vytvárali aj Američania, no Fürsten si držal naďalej čistý štít. Po šiestich minútach hry v záverečnej časti hry skončil na ľade otrasený Kukumberg po narazení na mantinel od zadáka Schulza, no o chvíľu bol v poriadku. V 51. minúte sa na ľade strhla šarvátka po nedovolenom zákroku Hutsona, no pre odplácanie išiel na trestnú lavicu aj Kukumberg a pokračovalo sa v rovnovážnom stave. V hre štyroch na štyroch mal veľkú príležitosť opäť Dvorský, no aktivitu jeho tímu vzápätí pribrzdil Dej nepekným krosčekom do krku obrancu Buiuma. V päťminútovej presilovke Američanov mal paradoxne najväčšiu šancu po úniku slovenský obranca Pišoja. Triumf Američanov ešte v záverečných troch minútach zvýraznili na 7:1 Nelson a Eiserman.