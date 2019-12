Slovenskí hokejisti do 20 rokov ľahko podľahli Fínom

A-skupina:



Fínsko - Slovensko 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)



Góly: 5. Puistola (Oden, Tanus), 14. Ak. Räty (Ranta, Aa. Räty), 28. Oden (Tanus, Heinola), 29. Aa. Räty (Killinen, Maccelli), 34. Kokkonen, 35. Erholtz, 40. Ak. Räty (Maccelli, Heinola), 53. Petman (Hatakka) - 37. Džugan (Tkáč, Mudrák). Rozhodovali: Fatejev (Rus.), Hejduk (ČR) - Bowles (USA), Obwegeser (Švaj.), vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Okuliar 10 min za nešportové správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 4915 divákov.



Fínsko: Annunen - Nousiainen, Thomson, Hatakka, Heinola, Utunen, Kokkonen, Seppälä, Honka - Maccelli, Saarela, Killinen - Puistola, Tanus, Oden - Ak. Räty, Aa. Räty, Ranta - Erholtz, Petman



Slovensko: Vyletelka (35. Hlavaj) - Dlugoš, Bučko, Kňažko, Vitaloš, Mudrák, Česánek, Turan - Faško-Rudáš, M. Minárik, Džugan - Okuliar, Kováčik, Čajkovič - Mrázik, Paulíny, Tkáč - Jendek, Ďurina, J. Minárik



Tabuľka:



1. Fínsko 2 1 0 1 0 10:4 4



2. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 5:3 3



3. Slovensko 2 1 0 0 1 4:9 3



4. Švédsko 1 0 1 0 0 3:2 2



-------------------------------



5. Kazachstan 2 0 0 0 2 4:8 0

Třinec 28. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali vo svojom druhom zápase na MS tejto vekovej kategórie v Třinci s obhajcom titulu Fínskom 1:8. Zápas mali Fíni od úvodu pod kontrolou, jediný gól Slovenska strelil v 37. minúte Róbert Džugan.Slovenskí hokejisti mali proti Fínom prevahu iba v hľadisku, na ľade sa hralo podľa scenára "Suomi". Prvú strelu na Vyletelku vyslal Thomson, v presilovke to potom dvakrát z ľavej strany skúšal Maccelli. V ďalšej početnej výhode po tlaku Fínov sa už skóre menilo, Vyletelku prekonal Puistola. Slováci odpovedali po akcii Kňažka, ale vzápätí opäť faulovali. V ďalšej šanci vychytal slovenský brankár Rantu, ale v 14. minúte nestačil na dorážku Aku Rätyho - 2:0. Šancu na zníženie mal potom Paulíny, ale z pravej strany mieril iba do Annunena.V druhej tretine prišli na úvod veľké šance Slovenska v presilových hrách. Prvú mal Mrázik po prihrávke Čajkoviča, neskôr pri dvojnásobnom fínskom oslabení mieril Faško-Rudáš iba do brankára. Ako sa majú hrať presilovky ukázali Fíni v 28. minúte, keď na 3:0 zvýšil Tanus. O 71 sekúnd to už bolo 4:0, kedy sa pred Vyletelku natlačil spoza bránky Aatu Räty a presne zakončil. V druhej tretine strelili Fíni ešte dva góly. Najskôr mieril presne Kokkonen a potom zvýšil na 6:0 Erholtz. Po tomto zásahu nahradil Vyletelku v bránke Samuel Hlavaj. Tento ťah Slovákov nabudil a v 37. minúte znížil v presilovej hre Džugan. Posledné slovo v druhej tretine však mal Aku Räty - 7:1.V treťom dejstve už obhajca titulu hral na istotu, tempo poľavilo, Fíni si postupne bez komplikácií dokráčali po hladký triumf. Skomplikovalo im ho iba vylúčenie Thomsona, v presilovej hre mohol znížiť Čajkovič. Ten istý hráč sa potom individuálne presadil aj v 53. minúte, ale mieril do brankára. Ihneď na to sa krásne preštrikoval pred Hlavaja vo vlastnom oslabení Petmana a uzavrel konečné skóre na 8:1.