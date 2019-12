Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali v prípravnom zápase v Třinci

Prípravný zápas - nedeľa:



Česko "20" - Slovensko "20" 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)



Góly: 16. Myšák (Blümel), 29. Raška (Pavel), 60. Raška (Jeník), 60. Pytlík – 20. Mudrák (Tkáč), 21. Paulíny (Džugan). Rozhodovali: Jeřábek, Šír – Tošenovjan, Měkýš (všetci ČR), vylúčení: 5:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1232 divákov.



zostavy:



ČR: Dostál – Zábranský, Klikorka, Kubíček, Kučeřík, Haš, Dajčar, Lytvynov – Pytlík, Jeník, Pekař – Lauko, Šír, Plášek – Raška, Čajka, Teplý – Šik, Pavel, Blümel – Myšák



SR: Vyletelka – Vitaloš, Golian, Mudrák, Kňažko, Bučko, Dlugoš, Stacha, Česánek – Faško-Rudáš, M. Minárik, Džugan – Čajkovič, Kováčik, Okuliar – Mrázik, Paulíny, Tkáč – Jendek, J. Minárik, Ďurina

Třinec 22. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali v nedeľnom prípravnom stretnutí v Třinci s českými rovesníkmi 2:4. Vo vyrovnanom dueli rozhodol o víťazstve usporiadateľskej krajiny MS "20" gól Adama Rašku 46 sekúnd pred koncom. Góly SR strelili Adam Paulíny a Dávid Mudrák.Zverenci trénera Róberta Petrovického odohrali v záverečnej príprave na juniorské MS (26. decembra 2019 - 5. januára 2020) doposiaľ dva zápasy, pred deviatimi dňami podľahli v Žiline Olympijskému výberu SR 4:7. Práve pod Dubňom čaká mladých Slovákov generálka na svetový šampionát, v pondelok o 15.00 h sa stretnú s ruskou "dvadsiatkou". Po nej oznámi realizačný tím záverečnú nomináciu na MS. V základnej A-skupine v Třinci narazí SR 20 postupne na Kazachstan, obhajcu titulu Fínsko, Švajčiarsko a Švédsko.V třineckej Werk Aréne, v ktorej odohrajú Slováci aj svoje súboje v základnej skupine MS, sa po úvodných oťukávacích minútach začali do väčších šancí dostávať domáci Česi a v 16. min sa ujali vedenia zásluhou Myšáka. Hostia dokázali ešte v prvej tretine odpovedať, Faško-Rudáš a Džugan ešte svoje príležitosti nevyužili, no necelú minútu pred prestávkou už Mudrák v presilovke delovkou vyrovnal. Gól dodal Slovákom sily a na začiatku druhej časti sa ujali vedenia, keď Dostála prekonal Paulíny - 1:2. Česi boli nútení otvoriť hru, čo bola voda na mlyn pre slovenské brejky. Náskok mohli zvýšiť Mudrák či Tkáč, svoje šance však nepremenili. Domáci tím postupne vygradoval svoj tlak a v 29. min sa o vyrovnanie postaral Raška. Hra nabrala grády, domáci Blümel obtrel svoj pokus o žŕdku, na druhej strane Čajkovič nedokázal namieriť do odkrytej bránky. Vyrovnaný duel mohla v záverečnej tretine rozhodnúť jedna chyba. Víťazstvo na stranu SR mohli strhnúť Faško-Rudáš či Čajkovič, no pred Dostálom stroskotali, za domácich nevyužili šance Jeník, Raška a Pytlík trafil žŕdku. Minútu a pol pred koncom Slováci nevyužili rýchle prečíslenie 2 na 1 a následne pykali, v čase 59:14 Raška strelou z medzikružia prekonal Vyletelku a rozhodol o víťazstve ČR. Výhru ešte poistil gólom do prázdnej bránky Pytlík.