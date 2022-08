Slovenskí hokejisti prišli o štvrťfinále, vzali im ho Lotyši

MS20 v Edmontone - A-skupina:



Fínsko - SLOVENSKO 9:3 (2:1, 4:1, 3:1)



Góly: 1. Simontaival (Hirvonen), 15. Määttä, 21. Hirvonen (Simontaival, Puutio), 32. Määttä (Järventie, Kemell), 37. Räty (Kemell, Niemela), 39. Kapanen (Rafkin, Järventie), 47. Väisänen (Mäenpää, Rajaniemi), 52. Simontaival (Puutio, Räty), 56. Puutio (Räty, Niemela) - 8. Repčík (Groch), 28. Petrovský (Petrovický, Nemec), 50. Nemec (Petrovický, Mišiak). Rozhodovali: Fernandez (USA), Kova (Fín.) - Hofer (Nem.), Huseby (Kan.), vylúčení: 2:6 na 2 min, navyše: 20. Sýkora 5+DKZ za faul kolenom, presilovky: 5:0, oslabenia: 0:0, 659 divákov.



Fínsko: Fínsko: Jatkola - Rafkin, Niemelä, Jurmo, Puutio, Viro, Heimosalmi, Rajaniemi - Kemell, Räty, Hirvonen - Järventie, Määttä, Simontaival - Kapanen, Lambert, Karvinen - Mäenpää, Väisänen, Liukas - Koivunen.



SR: Latkóczy (41. Boľo) - Kmec, Petrovický, Štrbák, Nátny, Groch, Stripai, Žabka - Kašlík, Myklucha, Petrovský - Jedlička, Demek, Sýkora - Nemec, Dvorský, Faith - Mišiak, Repčík, Honzek - Stümpel

Česko - Lotyšsko 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)



Góly: 17. Gut (Myšák, Ticháček), 30. Svozil (Hauser, Herčík) - 5. Lavinš (Brants), 13. Rullers (Vitolinš, Ozolinš), 32. Bergmanis (Dukurs), 38. Bergmanis (Silkalns, Lavinš), 59. Bergmanis



tabuľka:



1. Kanada 3 3 0 0 0 21:4 9*



2. Fínsko 3 2 1 0 0 19:7 8*



3. Lotyšsko 4 1 0 1 2 10:16 4*



4. Česko 4 1 0 1 2 11:18 4*



5. SLOVENSKO 4 0 1 0 3 11:27 2



*-postup do štvrťfinále

Edmonton 15. augusta (TASR/Teraz.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov nepostúpili do štvrťfinále juniorských MS v Edmontone. Rozhodlo o tom nečakané víťazstvo Lotyšska nad Českom 5:2. Slováci obsadili v A-skupine so ziskom dvoch bodov konečné piate miesto a šampionát sa pre nich skončil.Fíni mali výborný vstup do zápasu a už po 35 sekundách išli do vedenia. Petrovický prehral súboj za bránkou, Hirvonen prihral Simontaivalovi a ten bekhendom prekonal Latkózyho - 1:0. Slováci boli blízko vyrovnania v 7. minúte, no Honzek a po ňom ani Repčík nepretlačili puk za Jatkolu. O minút neskôr to už vyšlo, keď sa po tlaku Slovákov dostal puk k Repčíkovi a ten prepálil všetko pred sebou. Vyrovnaný stav vydržal do 15. minúty, keď sa v presilovke presadil Määttä. Slováci prišli v závere tretiny o Sýkoru, ktorý fauloval kolenom Kemella a rozhodcovia mu po vzhliadnutí videa udelili 5+DKZ.Fíni premenili dlhú presilovku krátko po prestávke, keď Hirvonen dorazil puk do odkrytej bránky - 3:1. Oslabenie Slovenska pokračovalo a do úniku sa dostal Repčík, ktorý mieril medzi Jatkole betóny, fínsky brankár tam však nechal hokejku. Fíni v druhej tretine dominovali a neustále hrozili. V 28. minúte však Fenešovi zverenci znížili, keď sa na dvakrát pred bránkou presadil Petrovský. Fíni ale do konca druhého dejstva ešte trikrát udreli a odskočili na štyri góly. V 32. minúte premenil ďalšiu presilovku Määttä, v 37. pridal piaty gól z uhla Räty a v 39. minúte sa po úniku presadil Kapanen. Pred druhou prestávkou bol pomer striel na bránku 35:9.Do tretej časti nastúpil do slovenskej bránky namiesto Latkóczy Boľo. Čisté konto mu vydržalo do 47. minúty, keď ho prekonal Väisänen. O tri minúty neskôr znížil Nemec, ktorý šikovne tečoval za Jatkolu strelu Petrovického a upravil na 3:7. V 52. minúte pridal ôsmy gól "Suomi" Simontaival a v 56. upravil na konečných 9:3 Puutio. Oba góly padli v presilovkách.Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov nepostúpili do štvrťfinále juniorských MS v Edmontone. Rozhodlo o tom nečakané víťazstvo Lotyšska nad Českom 5:2. Slováci obsadili v A-skupine so ziskom dvoch bodov konečné piate miesto a šampionát sa pre nich skončil. Tento rok nevypadáva z elitnej kategórie žiadny tím.povedal tréner slovenskej "dvadsiatky" Ivan Feneš.dodal v rozhovore pre web hockeyslovakia.sk.Slováci po vysokej prehre 3:9 s Fínmi vedeli, že na postup zo skupiny potrebujú pomoc Čechov. Tá však neprišla, keď tí podľahli Lotyšsku. Vďaka tomu oba tímy skončili v tabuľke pred SR a získali posledné dve postupové miestenky. Lotyši dokonca preskočili v tabuľke Čechov, keďže pri rovnosti bodov hral v ich prospech lepší vzájomný zápas. Hetrikom sa na ich víťazstve podieľal Ralfs Sebastjans Bergmanis.Lotyši pritom štartujú na MS 20 ako náhradníci za suspendované Rusko. Vlani obsadili v A-skupine I. divízie druhé miesto za Bieloruskom, ktoré však pre trest takisto nemôže hrať na turnajoch pod hlavičkou IIHF. Teraz majú Lotyši šancu vylepšiť svoje historicky najlepšie umiestnenie na juniorských MS, ktorým je 8. priečka.vyhlásil autor prvého gólu Lotyšov Martins Lavinš.dodal pre web IIHF autor hetriku Bergmanis.