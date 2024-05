Slovenskí hokejisti sa tešia na USA, Slafkovský: Sme silná partia

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas brífingu na zraze reprezentácie pred majstrovstvami sveta 2024 v hokeji v Ostrave a v Prahe v pondelok 6. mája 2024 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian



Nominácia SR na kemp v Bratislave a zápas proti USA (7. mája 2024):



brankári: Samuel Hlavaj (Škoda Plzeň), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Ingema Michalovce), Matej Tomek (Litvínov)



obrancovia: Peter Čerešňák (HC Dynamo Pardubice), Martin Feherváry (Washington Capitals), František Gajdoš (HK Nitra), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Mário Grman (HC Vítkovice), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec), Patrik Koch (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners), Šimon Nemec (New Jersey Devils), Rayen Petrovický (Dukla Trenčín)



útočníci: Peter Cehlárik, Marek Hrivík (obaja Leksand), Lukáš Cingel (HC Kometa Brno), Viliam Čacho, Marko Daňo, Libor Hudáček (všetci HC Oceláři Třinec), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Andrej Kudrna, Matúš Sukeľ (obaja HC Litvínov), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/San Diego Gulls), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Tomáš Tatar (Seattle Kraken)







Realizačný tím:



Generálny manažér Miroslav Šatan



Manažérka Zuzana Chrenková



Hlavný tréner Craig Ramsay



Asistent trénera Peter Frühauf



Asistent trénera Ján Pardavý



Asistent trénera Róbert Petrovický



Tréner brankárov Ján Lašák



Video analytik Igor Andrejkovič



Kondičný tréner Matej Thomka



Lekár MUDr. Pavol Lauko



Fyzioterapeuti Vladimír Čavojec, Martin Babják



Výstrojoví manažéri Marek Jenčík, Juraj Stopka



Bratislava 6. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti vstúpili do záverečného bloku prípravy pred odchodom na svetový šampionát v Česku (od 10. do 26. mája). Na pondelkovom zraze sa realizačnému tímu hlásilo 26 hráčov, na MS ich pocestuje 25. Čaká ich jeden tréning a v utorok po zápase s USA v Bratislave by mali tréneri oznámiť konečnú nomináciu na šampionát.Do Ostravy odcestujú traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov, tréneri teda vyradia ešte jedného obrancu a jedného útočníka.povedal tréner Craig Ramsay.Po piatkovom prípravnom súboji s Poľskom (6:1) prišlo v tíme slovenskej reprezentácie k najväčšiemu počtu zmien v doterajšej fáze prípravy na MS. Z kádra vypadli obrancovia Martin Bučko, Patrik Bačik a útočníci Alex Tamáši, Oliver Okuliar a Andrej Kollár.dodal kouč SR.Na súpisku pribudli z českej extraligy útočníci Libor Hudáček, Viliam Čacho, Marko Daňo a obranca Peter Čerešňák a zo zámoria obrancovia Martin Fehérváry a Patrik Koch s útočníkom Jurajom Slafkovským. Útočník Miloš Kelemen sa pridá k výprave pred jej stredajším odchodom do dejiska šampionátu v Ostrave." povedal útočník Daňo.Spolu s 29-ročným útočníkom sa do prípravy zapojili aj jeho dvaja kluboví spoluhráči, s ktorými oslávili titul v českej extralige - Čacho a Hudáček. Daňo tvoril s Hudáčkom útočnú dvojicu v Třinci a rád by si s ním zahral aj v utorok proti USA.Ofenzívnym ťahúňom výberu by mal byť Slafkovský. Slovenský krídelník odohral v tejto sezóne v drese Montrealu 82 duelov, dal 20 gólov a pridal 30 asistencií.uviedol 20-ročný hokejista.Tréner SR uviedol, že od Slafkovského veľa očakáva: "Počas sezóny hral výborne. Pomohlo mu, že mal skvelých spoluhráčov. Stal sa z neho v mladom veku NHL hráč, veľmi tvrdo na sebe pracoval."V národnom tíme sa napokon predstaví aj Čerešňák, jeden z lídrov defenzívy. Obranca Pardubíc mal pár hodín po neúspešnom finále s Třincom milé rodinné povinnosti a preto nebolo hneď jasné, kedy sa pridá k reprezentácii.Duel Slovenska s USA je na programe v utorok 7. mája od 18.00 h v Bratislave. V záverečnej príprave odohrali Slováci zatiaľ 7 stretnutí, pripísali si štyri triumfy - so Švajčiarskom 3:0 a 5:3, s Nemeckom 5:4 po predĺžení a s Poľskom 6:1. Prehrali trikrát, s Nemeckom 3:7 a s Čechmi 2:4 a 1:4.