< sekcia Šport
Slovenskí hokejisti prehrali s Kanadou vysoko 1:7
Slovákom sa v tretej tretine podarilo zastaviť ofenzívu súpera a vďaka trom presilovkám sa viackrát usadili v útočnom pásme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Minneapolis 3. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali s Kanadou vysoko 1:7 vo štvrťfinálovom zápase MS hráčov do 20 rokov v USA. Favorit rozhodol o víťazstve už v prvej tretine, po ktorej viedol 5:0. Slováci sa medzi štvorku najlepších nedostali jedenástykrát po sebe. Do semifinále sa okrem Kanady prebojovali aj tímy Švédska, Česka a Fínska.
Švédi nastúpia v semifinále proti Fínom, duel je na programe v sobotu od 22.30 SEČ. Kanaďania budú hrať proti Česku v nedeľu od 2.10.
Slováci odohrali na turnaji päť zápasov, z ktorých zvíťazili iba v jednom - nad Nemeckom 4:1. V základnej skupine podľahli Švédsku 2:3, USA 5:6 a Švajčiarsku 2:3. Do vyraďovacej časti postúpili zo štvrtého miesta a narazili v ňom na víťaza základnej B-skupiny Kanadu. Za najlepších hráčov SR na turnaji vyhlásili brankára Michala Prádela, obrancu Adama Beluška a útočníka Tomáša Chrenka, ktorý bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu s 8 bodmi (5+3). Slováci prehrali vo štvrťfinále MS juniorov štvrtýkrát po sebe.
Od úvodu sa hralo vo vysokom tempe, no hru diktovali najmä Kanaďania. Tí mali puk často na hokejkách a Slováci sa do ofenzívy dostali iba sporadicky. Kanaďanom sa dlho nedarilo prekonať slovenskú defenzívu, no v 14. minúte ju „odomkol“ Reschny, ktorý zblízka pretlačil puk do bránky Prádela. O 46 sekúnd na neho nadviazal Iginla a keď onedlho skóroval aj Misa, siahli Slováci po výmene brankára a Prádela nahradil Lenďák. Ten si udržal čisté konto iba 52 sekúnd, keďže O´Reilly pridal štvrtý gól rozbehnutých Kanaďanov, ktorí v závere prvej časti využili svoju prvú presilovku - 5:0.
Kanadský tím mal herne navrch aj v druhej časti. V nej sa Slováci najskôr ubránili oslabeniu po menšom treste Chovana, no Martone a Beaudoin pridali uprostred druhej tretiny dva góly - 7:0. V 37. minúte sa z gólu tešili aj Slováci, keďže Chovan využil zakrytý výhľad brankára Ivankovica - 7:1.
Slovákom sa v tretej tretine podarilo zastaviť ofenzívu súpera a vďaka trom presilovkám sa viackrát usadili v útočnom pásme. Napriek sľubným streleckým pozíciám však už ďalší gól nepridali.
Švédi nastúpia v semifinále proti Fínom, duel je na programe v sobotu od 22.30 SEČ. Kanaďania budú hrať proti Česku v nedeľu od 2.10.
Slováci odohrali na turnaji päť zápasov, z ktorých zvíťazili iba v jednom - nad Nemeckom 4:1. V základnej skupine podľahli Švédsku 2:3, USA 5:6 a Švajčiarsku 2:3. Do vyraďovacej časti postúpili zo štvrtého miesta a narazili v ňom na víťaza základnej B-skupiny Kanadu. Za najlepších hráčov SR na turnaji vyhlásili brankára Michala Prádela, obrancu Adama Beluška a útočníka Tomáša Chrenka, ktorý bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu s 8 bodmi (5+3). Slováci prehrali vo štvrťfinále MS juniorov štvrtýkrát po sebe.
MS hráčov do 20 rokov, štvrťfinále
Kanada - SLOVENSKO 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)
Góly: 14. Reschny (Verhoeff, Beaudoin), 15. Iginla (Martone), 17. Misa (Parekh, MacKenzie), 18. O´REilly (Carels, Desnoyers), 20. Martin (McKenna, Hage), 30. Martine (Verhoeff, Misa), 31. Beaudoin (O´Reilly, Parekh) - 37. Chovan (Kalman, Tomík). Rozhodcovia: Wuorenheimo (Fín.), Tobias – Gorcoff (obaja USA), Thuma (ČR), vylúčení: 6:6 na 2 min., navyše Tomka (SR) DKZ za nešp. správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5250 divákov.
Kanada: Ivankovic - Parekh, Reid, Brunicke, MacKenzie, Danford, Aitcheson, Verhoeff, Carels - Martone, Misa, Iginla - Martin, Hage, McKenna - O´Reilly, Beaudoin, Desnoyers - Cootes, Reschny, Luchanko
Slovensko: Prádel (17. Lenďák) - Radivojevič, Fabuš, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško, Kovalčík - Svrček, Pobežal, A. Mišiak - Straka, Pitka, Chovan - Murín, Chrenko, Nemec - Dubravík, Tomka, Liščinský - Tomík
Kanada - SLOVENSKO 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)
Góly: 14. Reschny (Verhoeff, Beaudoin), 15. Iginla (Martone), 17. Misa (Parekh, MacKenzie), 18. O´REilly (Carels, Desnoyers), 20. Martin (McKenna, Hage), 30. Martine (Verhoeff, Misa), 31. Beaudoin (O´Reilly, Parekh) - 37. Chovan (Kalman, Tomík). Rozhodcovia: Wuorenheimo (Fín.), Tobias – Gorcoff (obaja USA), Thuma (ČR), vylúčení: 6:6 na 2 min., navyše Tomka (SR) DKZ za nešp. správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5250 divákov.
Kanada: Ivankovic - Parekh, Reid, Brunicke, MacKenzie, Danford, Aitcheson, Verhoeff, Carels - Martone, Misa, Iginla - Martin, Hage, McKenna - O´Reilly, Beaudoin, Desnoyers - Cootes, Reschny, Luchanko
Slovensko: Prádel (17. Lenďák) - Radivojevič, Fabuš, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško, Kovalčík - Svrček, Pobežal, A. Mišiak - Straka, Pitka, Chovan - Murín, Chrenko, Nemec - Dubravík, Tomka, Liščinský - Tomík
Od úvodu sa hralo vo vysokom tempe, no hru diktovali najmä Kanaďania. Tí mali puk často na hokejkách a Slováci sa do ofenzívy dostali iba sporadicky. Kanaďanom sa dlho nedarilo prekonať slovenskú defenzívu, no v 14. minúte ju „odomkol“ Reschny, ktorý zblízka pretlačil puk do bránky Prádela. O 46 sekúnd na neho nadviazal Iginla a keď onedlho skóroval aj Misa, siahli Slováci po výmene brankára a Prádela nahradil Lenďák. Ten si udržal čisté konto iba 52 sekúnd, keďže O´Reilly pridal štvrtý gól rozbehnutých Kanaďanov, ktorí v závere prvej časti využili svoju prvú presilovku - 5:0.
Kanadský tím mal herne navrch aj v druhej časti. V nej sa Slováci najskôr ubránili oslabeniu po menšom treste Chovana, no Martone a Beaudoin pridali uprostred druhej tretiny dva góly - 7:0. V 37. minúte sa z gólu tešili aj Slováci, keďže Chovan využil zakrytý výhľad brankára Ivankovica - 7:1.
Slovákom sa v tretej tretine podarilo zastaviť ofenzívu súpera a vďaka trom presilovkám sa viackrát usadili v útočnom pásme. Napriek sľubným streleckým pozíciám však už ďalší gól nepridali.
hlasy (zdroj: JOJ Šport):
Peter Frühauf, tréner SR: „Po základnej skupine nám trochu zhorklo nadšenie, ktoré sme mali. Proti takémuto kvalitnému súperovi musíte udržať prvú tretinu, no nám to v nej napadalo. Nechcem však, aby hodnotenie dnešného zápasu vyznelo ako hodnotenie celého turnaja a kempu. Chlapci odrobili to, čo mali. Samozrejme, že sme dnes chceli hrať vyrovnanejšie a bojovať o postup do poslednej minúty. To sa, žiaľ, nestalo. Všetkých hráčov a realizačný tím však chcem pochváliť za pôsobenie na celom turnaji. Je pozitívne, že ešte veľa hráčov z tohto tímu môže prísť na MS aj o rok. Bolo by dobré, keby si z tohto turnaja zachovali emóciu, pretože po pozitívnej i negatívnej emócii môžu vzniknúť veľkí hráči. Myslím si, že je na čom stavať. Chlapci musia nájsť cestu ako byť nielen vyrovnaný súper veľkým tímom, ale tie zápasy aj úspešne dokončiť a vyhrať. Nestačí mať skvelú emóciu a hrať dobre proti „veľkým,“ ale treba aj víťaziť. V tom máme medzeru.“
Tobias Pitka, útočník, kapitán SR: „V prvej tretine sme zlyhali. Náš výkon sa nepriblížil tomu, čo sme hrali v skupine. Dali nám prvý gól a potom celá striedačka akoby klesla. Potom sa to už ťažko dobieha. V skupine sme odohrali výborné zápasy, no na výkony sa nehrá. Vyhrali sme iba jeden zápas a preto ideme domov.“
Peter Frühauf, tréner SR: „Po základnej skupine nám trochu zhorklo nadšenie, ktoré sme mali. Proti takémuto kvalitnému súperovi musíte udržať prvú tretinu, no nám to v nej napadalo. Nechcem však, aby hodnotenie dnešného zápasu vyznelo ako hodnotenie celého turnaja a kempu. Chlapci odrobili to, čo mali. Samozrejme, že sme dnes chceli hrať vyrovnanejšie a bojovať o postup do poslednej minúty. To sa, žiaľ, nestalo. Všetkých hráčov a realizačný tím však chcem pochváliť za pôsobenie na celom turnaji. Je pozitívne, že ešte veľa hráčov z tohto tímu môže prísť na MS aj o rok. Bolo by dobré, keby si z tohto turnaja zachovali emóciu, pretože po pozitívnej i negatívnej emócii môžu vzniknúť veľkí hráči. Myslím si, že je na čom stavať. Chlapci musia nájsť cestu ako byť nielen vyrovnaný súper veľkým tímom, ale tie zápasy aj úspešne dokončiť a vyhrať. Nestačí mať skvelú emóciu a hrať dobre proti „veľkým,“ ale treba aj víťaziť. V tom máme medzeru.“
Tobias Pitka, útočník, kapitán SR: „V prvej tretine sme zlyhali. Náš výkon sa nepriblížil tomu, čo sme hrali v skupine. Dali nám prvý gól a potom celá striedačka akoby klesla. Potom sa to už ťažko dobieha. V skupine sme odohrali výborné zápasy, no na výkony sa nehrá. Vyhrali sme iba jeden zápas a preto ideme domov.“
ďalšie sumáre štvrťfinále
Švédsko - Lotyšsko 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Góly: 1. Frondell (Sahlin Wallenius), 17. Berglund (Pettersson, Genborg), 35. Boumedienne (Freij, Stenberg), 36. Carell (Eklund, Sahlin Wallenius), 42. Frondell (Björck, Freij), 56. Sahlin Wallenius (Eriksson, Eklund) - 14. Ansons (Osmanis, Smits), 44. Flugins (Klaucans), 59. Murnieks (Sieradzkis, Osmanis)
Česko - Švajčiarsko 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)
Góly: 21. Galvas (Sikora), 31. Drančák (Kubiesa, Klíma), 32. Jiříček (Benák, Poletín), 36. Sikora (Cihař, Klíma), 51. Klíma (Kubiesa, Fibigr), 58. Fibigr (Cihař, Sikora) - 24. Muggli (Ustinkov, Aeschlimann), 27. Reber (Neuenschwander, Steiner).
USA - Fínsko 3:4 pp (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)
Góly: 21. Hutson (Bednarik, McMorrow), 31. Eiserman (Hutson, Hagens), 59. Lee (Hagens, Zellers) - 25. Ruohonen (Westergärd), 53. Tuuva (Kiviharju, Saarelainen), 54. Saarelainen (Tuuva, Boelius), 63. Välilä (Vanhanen, Miettinen).
Švédsko - Lotyšsko 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Góly: 1. Frondell (Sahlin Wallenius), 17. Berglund (Pettersson, Genborg), 35. Boumedienne (Freij, Stenberg), 36. Carell (Eklund, Sahlin Wallenius), 42. Frondell (Björck, Freij), 56. Sahlin Wallenius (Eriksson, Eklund) - 14. Ansons (Osmanis, Smits), 44. Flugins (Klaucans), 59. Murnieks (Sieradzkis, Osmanis)
Česko - Švajčiarsko 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)
Góly: 21. Galvas (Sikora), 31. Drančák (Kubiesa, Klíma), 32. Jiříček (Benák, Poletín), 36. Sikora (Cihař, Klíma), 51. Klíma (Kubiesa, Fibigr), 58. Fibigr (Cihař, Sikora) - 24. Muggli (Ustinkov, Aeschlimann), 27. Reber (Neuenschwander, Steiner).
USA - Fínsko 3:4 pp (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)
Góly: 21. Hutson (Bednarik, McMorrow), 31. Eiserman (Hutson, Hagens), 59. Lee (Hagens, Zellers) - 25. Ruohonen (Westergärd), 53. Tuuva (Kiviharju, Saarelainen), 54. Saarelainen (Tuuva, Boelius), 63. Välilä (Vanhanen, Miettinen).