Sobota 16. máj 2026
Slovenskí hokejisti remizovali s Nórskom 1:1 po 2. tretine

Na snímke zľava Max Krogdahl (Nórsko), brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) a hráč Maxim Štrbák (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Fribourg 16. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti remizovali s Nórskom 1:1 po 2. tretine ich úvodného zápasu na 89. MS vo Švajčiarsku. Do vedenia išli v 9. minúte, keď Kristián Pospíšil skóroval po úniku za obranu Nórov. Dvanásť sekúnd pred koncom druhej tretiny vyrovnal Tinus Koblar.



MS v hokej 2026 - B-skupina /Fribourg/

Slovensko - Nórsko 1:1 po 2. tretine (1:0, 0:1)

Góly: 9. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Kňažko) - 40. Koblar (Bakke Olsen).




/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
