Slovenskí hokejisti remizovali s Nórskom 1:1 po 2. tretine
Dvanásť sekúnd pred koncom druhej tretiny vyrovnal Tinus Koblar.
Autor TASR
Fribourg 16. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti remizovali s Nórskom 1:1 po 2. tretine ich úvodného zápasu na 89. MS vo Švajčiarsku. Do vedenia išli v 9. minúte, keď Kristián Pospíšil skóroval po úniku za obranu Nórov. Dvanásť sekúnd pred koncom druhej tretiny vyrovnal Tinus Koblar.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
MS v hokej 2026 - B-skupina /Fribourg/
Slovensko - Nórsko 1:1 po 2. tretine (1:0, 0:1)
Góly: 9. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Kňažko) - 40. Koblar (Bakke Olsen).
