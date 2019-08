Slovenskí hokejisti sa na úvod MS 2020 stretnú s Dánskom

Program SR v základnej A-skupine v Lausanne:



Bratislava 1. augusta (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia odštartuje budúcoročné majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku v druhý hrací deň, v sobotu 9. mája o 16.20 h sa v Lausanne stretne s Dánskom. Už o necelých 18 hodín neskôr nastúpi proti Veľkej Británii. Vo štvrtok o tom informovala Medzinárodná hokejová federácia (IIHF), ktorá na svojej internetovej stránke zverejnila rozpis turnaja.Slováci nastúpia následne po dni voľna v utorok 12. mája o 20.20 h proti Bielorusku, vo štvrtok v rovnakom čase proti Švédsku a do tretice vo večernom zápase sa v sobotu 16. mája stretnú v derby s Českom. O deň neskôr si opäť o 20.20 h zmerajú sily s Nemeckom a účinkovanie v lausannsekj základnej A-skupine uzavrú v utorok 19. mája o 12.20 h súbojom s Kanadou. Zápasy A-skupiny sa odohrajú v úplne novej Vaudoise aréne, ktorá je momentálne vo výstave a otvoriť by ju mali ešte tento rok. Hala bude mať kapacitu 9600 divákov a svoje domáce zápasy v nej bude hrať HC Lausanne.V B-skupine v Zürichu sa predstavia Rusko, Fínsko, USA, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko, Kazachstan a domáce Švajčiarsko. V úvodný deň šampionátu v piatok 8. mája sa tam odohrajú stretnutia Fínsko - USA a Rusko - Švajčiarsko. Zápasy privíta renovovaný Hallenstadion s kapacitou pre hokej 11.200 divákov, v ktorom hrá svoje domáce zápasy miestny klub ZSC Lions.Turnaj vo Švajčiarsku sa uskutoční v dňoch 8.-24. mája 2020. Najlepšie štyri tímy z každej základnej skupiny postúpia do štvrťfinále a posledné mužstvá v skupinách zostúpia z elitnej kategórie MS. V oboch mestách sa uskutočnia dve štvrťfinálové stretnutia, vyvrcholenie šampionátu je naplánované už len v Zürichu. Semifinálové súboje sa odohrajú v sobotu 23. mája, na druhý deň je na programe boj o bronz (15.20 h) a finále (20.20 h).Organizátori spustili prvú fázu predaja vstupeniek už v máji a záujemcovia si počas nej môžu zakúpiť balíčky na základnú časť turnaja, balíčky na vyraďovaciu časť a balíčky na jednotlivé štadióny. Druhá fáza odštartuje 10. septembra a do predaja sa už dostanú aj denné vstupenky. Vo februári a marci budú k dispozícii vstupenky na jednotlivé zápasy, ktoré sa ešte nepredali.