Slovenskí hokejisti sa stali víťazmi turnaja Kaufland Cup 2022

SLOVENSKO - Francúzsko 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



Góly: 5. Liška (Takáč, Rosandič), 10. Minárik (Slafkovský, Regenda). Rozhodovali: T. Orolin, Stano - Ordzovenský, Synek, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5476 divákov.



zostavy:



Slovensko: Tomek - Gernát, Rosandič, Nemec, Ivan, Grman, Koch, Gachulinec - Lantoši, Krišof, Tatar - Regenda, Minárik, Slafkovský - Pospíšil, Tamáši, Lunter - Takáč, Kollár, Liška - Sýkora



Francúzsko: Ylönen - Gallet, Auvitu, Guebey, Chakiachvili, Llorca, Crinon - T. Bozon, Texier, Treille - Bertrand, Claireaux, Perret - Rech, Ville, Leclerc - Fabre, Ritz, K. Bozon

1. SLOVENSKO 2 1 0 1 0 6:5 4



2. Nórsko 2 0 1 1 0 6:6 3



3. Francúzsko 2 0 1 0 1 2:3 2

Žilina 7. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa stali víťazmi domáceho turnaja Kaufland Cup 2022, keď v sobotňajšom zápase zdolali v Žiline Francúzsko 2:0. Góly slovenského tímu strelili v prvej tretine Adam Liška a Jakub Minárik, brankár Matej Tomek vychytal čisté konto.Pre zverencov Craiga Ramsayho to bola generálka pred MS vo Fínsku (13.- 29. mája 2022). Práve Francúzi budú 13. mája prvý súper Slovenska v helsinskej A-skupine MS.Slováci mali lepší štart do zápasu a častejšie ohrozovali brankára Ylönena. Takáč, ktorý obišiel bránku a zblízka zakončil, ho ešte neprekonal, ale následný faul na Lišku už Slováci potrestali. Francúzsky brankár si najskôr poradil so strelami Lantošiho aj Pospíšila, ale na Liškovu pohotovú strelu po krížnej prihrávke Takáča nedosiahol - 1:0. Francúzi mohli vyrovnať v 8. minúte, ale Leclerc po úniku neprekonal Tomeka. V 10. minúte sa slovenskému tímu vydarilo prečíslenie, v ktorom Slafkovského bekhendovú prihrávku zužitkoval Minárik na svoj premiérový gól v reprezentácii - 2:0. V 14. minúte Regenda prišiel o puk na útočnej modrej čiare, Rech mu unikol, ale ani on neprekonal Tomeka. Tretí gól domácich reprezentantov nepridal Lunter, ktorého backhendové zakončenie skončilo mimo bránky.Slovákom herne patril aj úvod druhej tretiny. Sľubné šance mali Krištof, Pospíšil aj Lunter, ale tretí gól slovenského tímu nepridali. V 29. minúte sa slovenská defenzíva nevyhla zaváhaniam, po ktorých bol Tomek v častej permanencii, pričom zmaril aj tutovku Fabreho. V 35. minúte sa do úniku predral Tatar, ale tiesnený obrancom nedokázal zakončiť. V závere druhej časti si krátko po sebe sadli na trestnú lavicu Krištof a Minárik, čím dali Francúzom 102-sekundovú presilovku o dvoch hráčov.Tú však nedokázali využiť a brániaca trojica slovenského tímu nepustila Francúzov do vyloženej šance. Domáci reprezentanti následne prevzali iniciatívu, viackrát si vytvorili tlak, ale brankár Ylönen bol pre nich veľká prekážka. Do dvoch sľubných šancí sa dostal Regenda, ale ani on nebol úspešný. Francúzi sa v závere zápasu dostali k hre bez brankára, ale skóre sa už nezmenilo.