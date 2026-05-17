Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. máj 2026Meniny má Gizela
< sekcia Šport

Slovenskí hokejisti viedli po 1. tretine na nad Talianskom 2:0

.
Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z úvodného gólu, sprava strelec gólu Marek Hrivík, Mislav Rosandič, Filip Mešár a Maxim Štrbák počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026. Foto: TASR - Veronika Mihalíková

Prvý gól strelil v 14. minúte kapitán Hrivík, druhý pridal v závere 2. tretiny obranca Kmec.

Autor TASR
,aktualizované 
Fribourg 17. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti viedli po 2. tretine na 89. MS vo Švajčiarsku nad Talianskom 2:0. Ich góly strelil v 14. minúte kapitán Marek Hrivík, druhý pridal v závere 2. tretiny obranca Jozef Viliam Kmec.



Taliansko - SLOVENSKO 0:2 (0:1, 0:1) po 2. tretine

Góly: 14. Hrivík (Rosandič, Mešár), 40. Kmec (Faško-Rudáš, Čederle)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď

M. KALIŇÁK: Nové eurofondy pre samosprávy budú, ak pripravíme reformy