Slovenskí hokejisti vstúpili do turnaja v Pekingu prehrou s Fínskom

ZOH C-skupina:



Fínsko - Slovensko 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)



Góly: 11. Manninen (Hartikainen, Pokka), 15. Pesonen (Aaltonen, Filppula), 19. Aaltonen (Nättinen), 30. Manninen (Granlund, Lehtonen), 41. Manninen (Hartikainen), 55. Aaltonen (Ojamäki, Vatanen) - 6. Slafkovský (Roman), 32. Slafkovský (Čerešňák, Regenda). Rozhodovali: Romasko (Rus.), Reneau – Oliver (obaja USA), Obwegeser (Švajč.), vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 929 divákov.



Fínsko: Säteri - Hietanen, Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Kemiläinen, Friman, Pokka, Ohtamaa - Hartikainen, Manninen, Mark. Granlund - Pakarinen, Filppula, Pesonen - Ojamäki, Nättinen, Aaltonen - Komarov, Björninen, Mäenalanen

SLOVENSKO: Konrád - Čajkovský, Čerešňák, Nemec, Marinčin, Gernát, Kňažko, Rosandič - Jurčo, Hrivík, Cehlárik - Pospíšil, Hudáček, Kelemen - Holešinský, Krištof, Daňo - Regenda, Roman, Slafkovský - Zuzin

Na snímke zľava brankár Fínska Harri Säteri a hokejista Slovenska Juraj Slafkovský v zápase základnej C-skupiny Fínsko - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu vo štvrtok 10. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke hokejisti Fínska sa tešia po strelení gólu v zápase základnej C-skupiny Fínsko - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu vo štvrtok 10. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava hráč Fínska Hannes Björninen, hokejista Slovenska Pavol Regenda, brankár Fínska Harri Säteri, hráč Fínska Alte Ohtamaa a hokejista Slovenska Miloš Roman počas gólu v zápase základnej C-skupiny Fínsko - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu vo štvrtok 10. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava hokejista Slovenska Pavol Regenda a hráč Fínska Joonas Nättinen bojujú o puk pri mantineli v zápase základnej C-skupiny Fínsko - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu vo štvrtok 10. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

hlasy (zdroj: RTVS):

ďalší výsledok C-skupiny:



Švédsko - Lotyšsko 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)



tabuľka:



1. Fínsko 1 1 0 0 0 6:2 3

2. Švédsko 1 1 0 0 0 3:2 3

3. Lotyšsko 1 0 0 0 1 2:3 0

4. SLOVENSKO 1 0 0 0 1 2:6 0

Peking 10. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom prvom zápase v základnej C-skupine na olympijskom turnaji v Pekingu s Fínskom 2:6 . Oba góly slovenského tímu strelil 17-ročný útočník Juraj Slafkovský. Na víťazstve Fínov sa hetrikom podieľal útočník Sakari Manninen.Slováci išli do vedenia v 6. minúte, ale Fíni ešte v prvej tretine otočili skóre. Počas zápasu trestali slovenské chyby a napokon potvrdili pozíciu favorita. Slováci nastúpia na ďalší zápas už v piatok 11. februára opäť od 9.40 SEČ proti Švédsku. Fíni budú hrať v rovnaký deň o 14.10 SEČ proti Lotyšsku.Slovenskí hokejisti vstúpili do zápasu proti favorizovanému súperovi odvážne a už v úvodných striedaniach sa do sľubných šancí dostali Hrivík aj Rosandič. Brankára Säteriho prekonal v 6. minúte Slafkovský, keď na hranici bránkoviska zužitkoval prihrávku Romana spoza bránky - 1:0. Fíni sa po pomalšom rozbehu dostali do tempa a na koňa ich posadili chyby súpera. V 11. minúte sa Manninen dostal po výbornej prihrávke za obranu slovenského tímu a po úniku prekonal Konráda - 1:1. V 14. minúte sa Fíni počas presilovky usadili v útočnom pásme, Lehtonenovu strelu ešte zastavila žŕdka, ale po rýchlej kombinácii so zakončením Pesonena bolo 2:1. Slováci sa v prvej tretine dostali aj k takmer dvojminútovej presilovke o dvoch hráčov. V nej sa síce viackrát usadili v útočnom pásme, ale brániacich Fínov nedokázali prekvapiť. Naopak, už počas hry piatich proti piatim sa severania dostali do brejku dvoch proti jednému, v ktorom Aaltonen pridal ďalší gól Fínov. Slováci v prvej tretine prestrieľali súpera 9:6, ale na góly prehrávali 1:3.V úvode druhej časti brankár Konrád úspešne čelil ďalšiemu protiútoku súpera, ktorí sa krátko na to ubránili oslabeniu. Fíni naďalej s vysokou úspešnosťou trestali slovenské chyby. V 30. minúte sa Manninen opäť dostal za obranu Slovákov, Gernát ho nestíhal a bolo 4:1. O dve minúty sa k puku v pásme Fínov dostal Slafkovský a druhýkrát v zápase prekonal Säteriho - 4:2. Slovenský tím si v druhej polovici druhej tretiny vytvoril viacero sľubných príležitostí, ale skóre nezmenila ani šanca Krištofa.Slováci chceli v tretej tretine nadviazať na nádejné úseky hry zo záveru druhej tretiny, ale začali zle. Čerešňák prišiel o puk v rozohrávke, Fíni sa dostali do prečíslenia a Manninen spečatil hetrik - 5:2. Slováci následne neskórovali ani v dvoch presilovkách v krátkom slede, Fíni naopak potrestali vylúčenie Daňa. V 55. minúte Aaltonen prestrelil Konráda a uzavrel skóre na 6:2., obranca SR: ", útočník SR: ".", útočník SR: "."