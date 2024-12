Slovenskí hokejoví reprezentanti na MS20 v bránke s Urbanom

Ottawa 27. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili aj vo svojom druhom zápase v B-skupine MS hráčov do 20 rokov v bránke so Samuelom Urbanon. V zápase so Švajčiarskom nastalo v zložení obranných dvojíc aj útočných trojíc viacero zmien. Prvý útok odštartoval v zložení Juraj Pekarčík, Dalibor Dvorský, Daniel Jenčko. V pozícii 13. útočníka nastúpil Ján Chovan. Tímy vykorčuľovali v týchto zostavách:



Švajčiarsko: Kirsch - Bünzli, Muggli, Johnson, Rhyn, Schneller, Sansonnens, Balestra - Kaderli, Graf, R. Meier - Š. Meier, E. Meier, Braillard - Neuenschwander, Dorthe, Reber - Steiner, Gruber, Antenen



Slovensko: Urban - Štrbák, Barcík, Radivojevič, Baran, Valent, Chromiak, Kráľovič - Pekarčík, Dvorský, Jenčko - Císar, Pobežal, Klečka - Dej, Kukumberg, Vojtech - Tomík, Šatan, Cedzo - Chovan