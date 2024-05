Slovenskí juniori v pretláčaní získali v druhý deň sedem kovov

Bratislava 6. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti získali v druhý deň 33. majstrovstiev Európy v pretláčaní rukou sedem cenných kovov. Na domácom šampionáte v bratislavskom Dome športu sa v pondelok v súbojoch pravou rukou kategórie juniorov dočkali troch strieborných medailí a štyroch bronzových.



Na druhej priečke skončili Diana Mariňáková v kategórii do 15 rokov vo váhe do 50 kg, Tobias Roman v kategórii do 18 rokov váhy do 90 kg a Bibiana Štangelová v kategórii do 23 rokov váhy do 55 kg. Bronz si vybojovali Romana Mriňáková v kategórii do 15 rokov váhy do 45 kg, Andrej Medveď v kategórii do 15 rokov váhy do 45 kg, Tamara Stieranková v kategórii do 23 rokov vo váhe do 50 kg a Samuel Kaučík v kategórii do 23 rokov vo váhe do 85 kg.