Slovenskí kadeti zdolali v stolnom tenise aj Turecko

Belehrad 7. júla (TASR) - Slovenskí kadeti zvíťazili aj vo svojom treťom zápase v B-skupine na ME mládeže v stolnom tenise v Belehrade. Vo štvrtok zdolali Turecko 3:0, s plným počtom bodov vyhrali skupinu a postúpili z prvého miesta. Družstvo v zložení Samuel Arpáš, Damián Floro, Pavol Kokavec a Jakub Holubčík si predtým poradilo aj s Izraelom (3:1) a Nemeckom (3:1).Slovenské kadetky si na záver svojho účinkovania v A-skupine pripísalo prehru, družstvo v zložení Nela Ondrušová, Nina Némethová, Emma Molnárová a Carolina Korfová podľahlo Maďarkám 0:3. V tabuľke skončili Slovenky so štyrmi bodmi na treťom mieste, v 1. kole play off sa stretnú v piatok s Bosnou a Hercegovinou.Vo štvrtok neuspeli ani slovenskí juniori, ktorí prehrali s Čechmi 0:3. Tím v zložení Adam Klajber, Filip Delinčák, Samuel Palušek a Jakub Goldír obsadil v D-skupine 1. divízie so ziskom štyroch bodov druhé miesto. Predtým podľahol v základnej skupine Francúzom 0:3 a poradil si s Ukrajinou 3:1.Prvú prehru na šampionáte utrpeli slovenské juniorky, družstvo v zložení Adriána Illášová, Dominika Wiltschková, Ema Činčurová a Eliška Štullerová nestačilo vo štvrtok na Poľky (0:3). So ziskom 5 bodov skončilo v C-skupine na druhej priečke.