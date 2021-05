Slovenskí kanoisti získali zlato na ME v 3xC1 mužov

Ivrea 7. mája (TASR) - Slovenskí kanoisti získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskom meste Ivrea zlaté medaily v 3xC1 mužov. Hliadka v zložení Alexander Slafkovský, Michal Martikán a Matej Beňuš zvíťazila v piatkovom finále tímovej súťaže pred domácimi Talianmi (+4,15 s) a Slovincami (+7,52). Pre Slovensko je to na prebiehajúcom šampionáte druhé zlato po triumfe kanoistiek vo finále 3xC1 žien.



Slováci vyštartovali v desaťčlennom finále ako tretí v poradí, kanálom prešli rýchlo a čisto a dostali sa do vedenia. K ich výkonu sa najviac priblížili Taliani, ťuk na 23. bráne však znamenal, že sa zaradili na druhú priečku. Pôvodne tretí skončili Česi, ale jury im dodatočne udelila dvojsekundovú penalizáciu, čo ich odsunulo so 4 trestnými sekundami až na šiestu priečku. Ako poslední mohli Slovákov ohroziť obhajcovia titulu z Prahy Slovinci v zložení Benjamin Savšek, Luka Božič a Nej Polenčič. Napriek ťuku na siedmej bráne zaostávali na prvom medzičase iba o 1,37 s, ďalšia chyba na dvanástke však znamenala koniec nádejí na triumf a Slovinci sa museli uspokojiť s bronzovými medailami. Štvrtým Nemcom unikol cenný kov o osem stotiniek (+7,60).



Slovenskí reprezentanti naposledy získali na ME zlato v tejto disciplíne na domácom šampionáte v roku 2016 v Liptovskom Mikuláši, posádka mala rovnaké zloženie.