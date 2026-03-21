Slovenskí karatisti získali na domácej veľkej cene 14 medailí
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Slovenskí karatisti získali v piatok, prvý deň 46. Veľkej ceny Slovenska štrnásť medailí. Najviac sa darilo kadetom a juniorom v kate, ktorí brali po zlate a dvoch bronzoch.
Celková bilancia pre domácich bola tri zlaté medaily, dve strieborné a deväť bronzových. Zlato brala okrem Petra Macka (kata kadeti) a Davida Gendeša (kata juniori) aj Nina Kvasnicová. Tá triumfovala v kumité 21-ročných do 55 kilogramov.
