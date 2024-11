Slovenskí kickboxeri získali istotu medaily i miestenku na Svetové hry

Atény 6. novembra (TASR) - Slovenskí kickboxeri neodídu z majstrovstiev Európy v Aténach bez cenného kovu. V stredu si zaistili medailu Michal Stričík v kick light v kategórii do 89 kg, i Lucia Tessier Fecková vo váhe do 55 kg. Lucia Cmárová si v K1 kategórie do 60 kg vybojovala účasť na Svetových hrách 2025 v Čcheng-tu a pridala sa k Michaele Góralczyková, ktorej sa to isté podarilo v Point fightingu vo váhe do 60 kg.



Finálové boje sú na programe od piatku. Informoval Slovenský zväz kickboxu na sociálnej sieti.