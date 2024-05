Slovenskí lukostrelci v Essene miestenku nezískali

Essen 5. mája (TASR) - Slovenskí lukostrelci sa na turnaji európskej olympijskej kvalifikácie v nemeckom Essene nedostali do pondelkových bojov medzi najlepšiu osmičku. Nezískali tak jednu z troch individuálnych miesteniek, ktoré boli k dispozícii v disciplíne olympijský luk mužov i žien.



Najďalej sa v súťaži prepracoval Juraj Duchoň, ktorý vypadol až v osemfinále, keď podľahol Ukrajincovi Mychajlovi Usačovi 0:6. Do vyraďovacej časti pritom vstúpil s nasadeným číslom 43 a dokázal prejsť cez dvoch vyššie nasadených súperov. V šestnásťfinále zdolal jedenástku Holanďana Gijsa Broeksmu 6:0 a v 2. kole dvadsaťdvojku Lovra Černiho z Chorvátska 6:4. V 1. kole zvíťazil aj nad Edim Dvoranim z Kosova 6:4.



Zvyšný dvaja Slováci si pripísali jeden triumf v 1. kole. Daniel Medveczký si poradil s Chorvátom Leom Sulikom 6:0, no v 2. kole ako číslo 55 nestačil na desiatku Federica Musolesiho 2:6. Miroslav Duchoň najprv prešiel cez Gréka Panajotisa Themelisa 6:5, no potom podľahol ako nasadený číslo 67 devätnástke Fínovi Anttimu Tekoniemimu 2:6.



V súťaži žien odštartovala Denisa Baránková svoju snahu za druhou účasťou pod piatimi kruhmi solídne, keď v kole pre nasadzovanie obsadila 16. priečku. V prvom vyraďovacom kole tak mala voľný žreb, v druhom si poradila so Srbkou Anjou Brkičovou 6:2. Nad jej sily však bola v 3. kole Írka Roisin Mooneyová, ktorá ako číslo 48 zvíťazila 6:2. Tretie kolo bolo konečnou aj pre Elenu Bendíkovú, ktorú vyradila Švédka Christine Bjerendalová 7:1. Kolo predtým sa Bendíková zaskvela proti nasadenej deviatke Grékyni Anatoli Marthe Gkorilovej, ktorú ako číslo 57 zdolala 6:2. Prvé kolo proti sebe postavilo dve Slovenky, Bendíková zdolala Kristínu Druskovú 6:0.



V Essene už v utorok štartujú majstrovstvá Európy, na ktorých sa bude o olympijské miestenky bojovať v súťaži tímov. Definitívne sa o účastníkoch hier v Paríži rozhodne 15.-16. júna na záverečnom turnaji svetovej olympijskej kvalifikácie v tureckej Antalyi.