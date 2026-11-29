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Slovenskí lyžiari získali Národné tréningové centrum v Jasnej
Investícia presahujúca 5 miliónov eur realizovaná v rekordnom čase.
Autor TASR
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Jasná 29. novembra (TASR) - Zväz slovenského lyžovania (ZSL) dosiahol kľúčový míľnik vo svojej dlhodobej stratégii rozvoja športovej infraštruktúry. Oficiálnym podpisom zmluvy pri príležitosti otvorenia zimnej sezóny v Jasnej v sobotu 28. novembra vzniklo v horskom stredisku unikátne Národné tréningové centrum (NTC) pre alpské disciplíny. Informoval o tom ZSL prostredníctvom tlačovej správy.
Vďaka trojstrannej spolupráci zväzu, Fondu na podporu športu a spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) získajú slovenskí lyžiari vyhradenú zjazdovku s možnosťou plnohodnotného celodenného tréningu.
Vznik NTC v Jasnej predstavuje zásadnú zmenu v podmienkach pre prípravu slovenských lyžiarskych talentov aj seniorskej reprezentácie. Doteraz boli športovci odkázaní na skoré ranné tréningové bloky pred otvorením strediska pre verejnosť. Vďaka novému NTC majú k dispozícii špeciálne vyhradenú zjazdovku číslo 7 - Majstrovská, ktorá im umožňuje trénovať bez časových obmedzení počas celého dňa. Po kompletnej úprave a spustení zimnej prevádzky získa ZSL vyhradenú trať Majstrovská č. 7 s celodenným tréningovým režimom.
Projekt NTC zároveň poslúži ako oficiálna pretekárska a tréningová trať pre národné šampionáty a vrcholovú prípravu na medzinárodné podujatia, vrátane prestížneho Svetového pohára.
Investícia presahujúca 5 miliónov eur realizovaná v rekordnom čase.
Vybudovanie národného tréningového zázemia sa podarilo zrealizovať v extrémne krátkom časovom horizonte jedného roka. Celkovú hodnotu projektu vyše 5 miliónov eur pokryli vďaka významnej finančnej podpornej schéme. Oficiálny zmluvný akt vytvorenia Národného tréningového centra podpísali.
„Som veľmi hrdý a šťastný, že sa nám podarilo naplniť ďalšiu etapu našej stratégie budovania národných tréningových centier pre našich športovcov. Podpisom zmluvy vzniká v Jasnej unikátna vec – športovci zo Slovenska budú mať možnosť trénovať na zjazdovke vyhradenej špeciálne pre nich a nebudú musieť chodiť na trať len ráno o siedmej, ale budú môcť trénovať počas celého dňa. Veľmi ma teší, že v spolupráci s TMR, vládou SR a najmä s Fondom na podporu športu sa nám to podarilo zmluvne a investične urobiť v extrémne krátkom čase jedného roka. Celková hodnota projektu je vyše 5 miliónov eur, pričom príspevok od Fondu spolu so Zväzom tvorí 4,6 milióna eur. Verím, že všetci ocenia toto špičkové zázemie na trati Majstrovská č," uviedol Martin Paško, prezident ZSL.
Vďaka trojstrannej spolupráci zväzu, Fondu na podporu športu a spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) získajú slovenskí lyžiari vyhradenú zjazdovku s možnosťou plnohodnotného celodenného tréningu.
Vznik NTC v Jasnej predstavuje zásadnú zmenu v podmienkach pre prípravu slovenských lyžiarskych talentov aj seniorskej reprezentácie. Doteraz boli športovci odkázaní na skoré ranné tréningové bloky pred otvorením strediska pre verejnosť. Vďaka novému NTC majú k dispozícii špeciálne vyhradenú zjazdovku číslo 7 - Majstrovská, ktorá im umožňuje trénovať bez časových obmedzení počas celého dňa. Po kompletnej úprave a spustení zimnej prevádzky získa ZSL vyhradenú trať Majstrovská č. 7 s celodenným tréningovým režimom.
Projekt NTC zároveň poslúži ako oficiálna pretekárska a tréningová trať pre národné šampionáty a vrcholovú prípravu na medzinárodné podujatia, vrátane prestížneho Svetového pohára.
Investícia presahujúca 5 miliónov eur realizovaná v rekordnom čase.
Vybudovanie národného tréningového zázemia sa podarilo zrealizovať v extrémne krátkom časovom horizonte jedného roka. Celkovú hodnotu projektu vyše 5 miliónov eur pokryli vďaka významnej finančnej podpornej schéme. Oficiálny zmluvný akt vytvorenia Národného tréningového centra podpísali.
„Som veľmi hrdý a šťastný, že sa nám podarilo naplniť ďalšiu etapu našej stratégie budovania národných tréningových centier pre našich športovcov. Podpisom zmluvy vzniká v Jasnej unikátna vec – športovci zo Slovenska budú mať možnosť trénovať na zjazdovke vyhradenej špeciálne pre nich a nebudú musieť chodiť na trať len ráno o siedmej, ale budú môcť trénovať počas celého dňa. Veľmi ma teší, že v spolupráci s TMR, vládou SR a najmä s Fondom na podporu športu sa nám to podarilo zmluvne a investične urobiť v extrémne krátkom čase jedného roka. Celková hodnota projektu je vyše 5 miliónov eur, pričom príspevok od Fondu spolu so Zväzom tvorí 4,6 milióna eur. Verím, že všetci ocenia toto špičkové zázemie na trati Majstrovská č," uviedol Martin Paško, prezident ZSL.