VIDEO: Slovenskí majstri Európy myslia na olympijské medaily

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) – Úspešní slovenskí zápasníci z majstrovstiev Európy vo Varšave Tajmuraz Salkazanov, Achsarbek Gulajev a Boris Makojev majú pred sebou nový cieľ. Chcú sa prebojovať na olympijské hry a v Tokiu získať medailu. Všetci traja sú pôvodom z Ruska, avšak už vedia plynule hovoriť po slovensky a majú občianstvo SR.



Na vrcholných medzinárodných podujatiach sú odhodlaní bojovať za slovenské farby. "Podaril sa mi najväčší úspech mojej zápasníckej kariéry a veľa pre mňa znamená. Vyhral som veľmi ťažké zápasy na európskom šampionáte proti šikovným a kvalitným pretekárom, takže ma to povzbudilo pred májovou olympijskou kvalifikáciou. Dúfam, že sa tam dostanem do finále a získam miestenku do Tokia. Bude to pre mňa aktuálne najdôležitejšia súťaž,“ uviedol voľnoštýliar Tajmuraz Salkazanov, ktorý získal zlato v kategórii do 74 kg. Pre 23-ročného člena VŠC Dukla Banská Bystrica je to prvý titul majstra Európy.







Rovnaký úspech si pripísal na svoje konto aj 23-ročný voľnoštýliar Achsarbek Gulajev v kategórii do 79 kg, čiže v neolympijskej disciplíne. Boj o miestenku do Tokia napriek tomu nevzdáva. „Získať titul majstra Európy je pre mňa veľký úspech. Odmalička som túžil po skvelom výsledku v seniorskej kategórii, teraz sa mi to podarilo. Je to však len začiatok, prvý krok. Pred sebou mám majstrovstvá sveta, olympijské hry. Či sa dostanem do Tokia, je otázne. Musel by som sa posunúť do vyššej váhovej kategórie, pribrať tri – štyri kilá, čo by sa dalo, no rozhodnúť musí o tom reprezentačný tréner.“



Vo vyššej kategórii do 86 kg vo voľnom štýle bojoval o bronzovú medailu Boris Makojev, ktorý je na Slovensku najdlhšie. Zápas si prehral tesne až v samom závere. Z chyby, ktorú urobil, sa chce poučiť a všetko napraviť finálovou účasťou na májovej svetovej kvalifikácii v Sofii. „Majstrovstvá Európy som poňal ako prípravu na kvalifikačný olympijský turnaj. Škoda, že mi to tretie miesto uniklo, už som ku koncu zápasu nevládal, ale verím, že súboje v Sofii mi vyjdú. Musím ich zvládnuť hlavne takticky, ale aj kondične, aby som mal dostatok síl i v závere duelu,“ uviedol pre TASR najstarší z trojice 28-ročný Makojev.



Tréner slovenských voľnoštýliarov Erik Cap vyšle na svetový olympijský kvalifikačný turnaj do Sofie Salkazanova a Makojeva s jednoznačným zámerom, aby si vo svojich kategóriách vybojovali miestenky do Tokia. „Všetci traja zápasníci, teda nielen Salkazanov, Makojev, ale aj Gulajev sú cieľavedomí, chcú byť olympijskými víťazmi. Od deviatich rokov pre to trénujú a žijú so zápasením. Na Slovensku majú vytvorené podmienky i vďaka Vojenskému športovému centru Dukla, aby sa mohli pokojne pripravovať a dosiahnuť takýto vrchol. Ak sa nedostavia zdravotné problémy, verím, že prídu výsledky,“ objasnil kouč slovenských zápasníkov s tým, že v Sofii veľkú úlohu zohrá i psychika.



Slovenský zväz zápasenia pracuje aj na príchode ďalšieho mladého 22-ročného zápasníka Batyrbeka Tsakulova, ktorý súťaží vo váhovej kategórii do 92 kg. „Je už dvojnásobným majstrom Európy do 23 rokov. Ruský zväz nám ho uvoľnil. Chceme pripraviť slovenský mančaft v olympijských váhach tak, aby sme na olympiáde mohli v budúcnosti obsadiť aspoň štyri kategórie zo šiestich,“ dodal Cap.