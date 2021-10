Slovenskí mladíci neudržali náskok a v Španielsku prehrali

Kvalifikácia ME 2023 futbalistov do 21 rokov - C-skupina:



Sevilla



Španielsko - Slovensko 3:2 (0:1)



Góly: 58. Guillamon, 80. S. Gomez (z 11 m), 88. Miranda (z 11 m) - 20. Bernát, 71. Lichý. ŽK: Guillamon, Vencedor, Frances, Ribaudo - Lavrinčík, Bernát, Kaprálik, Trusa, Krajčírik, Pokorný. Rozhodovali: Clancy - Stewart, Carr (všetci Škót.).



Španielsko: Agirrezalaba - V. Gomez, Frances (64. Gonzalez), Guillamon, Miranda - Rodri (46. Nino), Vencedor (64. Chust), Turrientes (74. Ribaudo) - Williams (46. Moro), Ruiz, S. Gomez



Slovensko: Krajčírik - Kováčik, Kóša, Nemčík, Mesík - Lavrinčík (80. Šviderský), Pokorný, Bernát (69. Lichý) - Kaprálik (69. Kmeť), Kadák (62. Trusa), Goljan (62. Galčík)



Hlasy /zdroj: www.futbalsfz.sk/:



Jaroslav Kentoš, tréner SR 21: "Myslím si, že sme podali veľmi dobrý výkon. Chlapcov chválim za prístup, nasadenie a plnenie taktických pokynov. Prehra mrzí vzhľadom na to, že sme dvakrát viedli. K penaltovým situáciám sa zatiaľ nebudem vyjadrovať."



Peter Pokorný, kapitán SR 21: "Ťažko sa mi hodnotí, lebo sme to nezvládli výsledkovo. Môžeme však byť hrdí na to, ako sme bojovali. Dvakrát sme viedli, škoda, že sme to nedotiahli. Také detské chyby v obrane by sa nám nemali stávať. Ukázali sme však, že vieme hrať aj so silnými súpermi."



Tabuľka C-skupiny:



1. Španielsko 3 3 0 0 9:3 9

2. Rusko 3 2 0 1 8:4 6

3. Malta 3 1 0 2 5:9 3

4. Slovensko 3 1 0 2 5:5 3

5. Litva 3 1 0 2 3:6 3

6. S. Írsko 3 1 0 2 2:5 3



Sevilla 9. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v piatkovom stretnutí C-skupiny kvalifikácie ME 2023 na pôde favorizovaných španielskych rovesníkov 2:3. V Seville dvakrát viedli gólmi Jána Bernáta a Filipa Lichého, domáci však v závere otočili vývoj duelu vďaka dvom premeneným jedenástkam.Mladí Slováci majú po druhej prehre za sebou naďalej na konte tri body a figurujú na štvrtej priečke. Najbližšie sa predstavia v domácom prostredí, v utorok o 16.30 h privítajú v Nitre vrstovníkov z Malty. Španielsko vedie tabuľku s plným počtom 9 bodov.Domáci boli v úvode aktívnejší, prvýkrát však prekvapujúco zahrmelo na opačnom konci. Slováci ich dokonale zaskočili v 20. minúte, keď Goljan prihral Bernátovi a ten otvoril skóre. Španieli sa všemožne snažili vyrovnať ešte do prestávky a vypracovali si značný tlak i viaceré príležitosti. Mesík dôležitým zákrokom zabránil v zakončení Williamsovi a ďalšiu vyloženú šancu spálil S. Gomez, ktorý vypálil nad brvno. Tesne minul bránku aj Ruiz a krátko pred koncom prvého polčasu nevyšla finálna spolupráca Rodriho s Williamsom.Tlak domácich pokračoval aj po zmene strán, S. Gomezovi chýbalo niekoľko krokov, aby dočiahol na center V. Gomeza. Slováci odpovedali priamym kopom Kadáka, ktorý preletel kúsok vedľa španielskej bránky. Favorit vyrovnal v 58. minúte, center S. Gomeza tečoval do siete Guillamon. Za rovnovážneho stavu si už Španieli nepripravili také veľké možnosti na obrat a hostia to dokázali využiť. V 71. minúte im prinavrátil vedenie striedajúci Lichý, ktorý po odrazenej lopte prvým dotykom po príchode na trávnik vyslal presný volej. Ani tento náskok však Slovákom nestačil, v záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času pochovali ich nádeje na cenný bodový zisk dve jedenástky po odpískaných fauloch. S. Gomez a Miranda ich premenili a otočili výsledok v prospech Španielska.