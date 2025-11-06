< sekcia Šport
Slovenskí parahokejisti prehrali s Japonskom 2:3
Slovákov, ktorí na úvod zdolali Kazachstan 6:0, čakajú ešte súboje so Švédskom, Nórskom a Kórejskou republikou.
Autor TASR,aktualizované
Jessheim 6. novembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v parahokeji neuspeli vo svojom druhom vystúpení na kvalifikačnom turnaji na zimné paralympijské hry 2026. V nórskom Jessheime podľahli vo štvrtok Japonsku 2:3.
Kvalifikačný turnaj sa bude hrať do 10. novembra, miestenku na olympiádu do Milána si vybojujú prvé dva zo šiestich tímov. Slovákov, ktorí na úvod zdolali Kazachstan 6:0, čakajú ešte súboje so Švédskom, Nórskom a Kórejskou republikou.
kvalifikačný turnaj ZPH 2026 (Jessheim/Nór.)
SLOVENSKO - Japonsko 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Góly: 34. Korman, 39. Ligda - 28. Ukai, 43. Itó, 45. Kumagai
hlasy po zápase /zdroj: paralympic.sk/:
Ivan Hricko, tréner SR: „Zápas s Japoncami bol náročný, ale vedeli sme, do čoho ideme. Pripravili sme sa na nich dôkladne. Vedeli sme, že v úvode budú tlačiť do nás a my sme chceli čo najdlhšie vydržať bez gólu. To sa nám aj darilo až do záveru druhej tretiny, kedy sme spravili taktickú chybu, zle sme si prebrali puk na modrej čiare a hráč z brejku dal gól. Ale povedali sme si, že Japoncom trošku dochádzali sily v tretej tretine predošlého zápasu, že to musíme využiť a výsledok otočiť. A to sa nám aj podarilo. Celú tretiu tretinu sme hrali výborne a podarilo sa nám streliť dva góly. Čo sme však pokazili, bol záver zápasu, kedy sme nedokázali vyhodiť puk z našej tretiny, a prišlo vyrovnanie na 2:2 minútu pred koncom. A potom ešte horšie, keď po buly prišlo nastrelenie puku do našej tretiny, Japonci agresívne napadli našich obrancov a puk skončil tretíkrát v našej bránke. Za pár sekúnd sme dostali dva hlúpe góly, a vrátili sme Japoncov späť do turnaja. Veľmi nás to mrzí, ale turnaj je stále otvorený. Máme ešte tri zápasy a všetko vo vlastných rukách a ja verím, že do nich dáme potrebnú bojovnosť, srdiečko, zručnosti a hlavne to, čo vieme hrať. A že sa budeme prezentovať dobrým hokejom a hlavne tromi víťazstvami a uchmatneme si jednu z tých dvoch miesteniek na paralympiádu.“
Martin Joppa, kapitán SR: „Ťažko sa to komentuje, keďže 43 minút a 55 sekúnd sme boli lepším tímom, ale nepodarilo sa nám odskočiť o dva góly. V tom závere sa pokašlalo, čo sa mohlo. Ale hlavy máme hore, ten výkon bol za mňa dobrý. Verím tomu, že každý kto to videl, s tým bude súhlasiť. Stále to máme vo vlastných rukách a tri zápasy pred nami. Ak získame deväť bodov, tak sme tam.“
ďalšie výsledky:
Kórejská republika - Švédsko 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Nórsko - Kazachstan 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
