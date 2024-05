Slovenskí parahokejisti vyhrali nad Talianmi a udržali sa medzi elitou

MS v parahokeji - play off o 5.-8. miesto:



SLOVENSKO – Taliansko 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Góly: 12. a 29. Joppa - 25. Rosa

Calgary 9. mája (TASR) - Slovenskí parahokejisti sa udržali v elitnej kategórii MS. V play off dueli v skupine o 5. až 8. miesto vyhrali nad Talianskom tesne 2:1, keď sa o oba góly postaral kapitán Martin Joppa. V súboji o konečnú piatu priečku sa stretnú s Kórejskou republikou, ktorú už v základnej skupine zdolali 4:2.Slováci predtým prehrali v skupine s USA a aj s Čínou zhodne 0:10 a do semifinále sa neprebojovali. V nasledujúcich dôležitých dueloch však tím potiahol Joppa, ktorý prišiel na šampionát iba na dva zápasy, no piatimi gólmi splnil svoju krátku misiu na jednotku.uviedol Joppa po dueli s Talianskom pre portál paralympic.sk.Za najlepšieho hráča v dueli s Talianskom vyhlásili zo slovenského tímu ďalšieho útočníka Dávida Kormana:Hlavný tréner Ivan Hricko v napätí prežíval najmä záverečné dve minúty duelu s Talianmi:V semifinále šampionátu sa stretnú USA s Českom a Kanada s Čínou.