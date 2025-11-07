< sekcia Šport
Slovenskí parahokejisti zvíťazili nad Švédmi 2:1
Výber trénera Ivana Hricka má po troch odohraných zápasoch na konte dve víťazstvá a jednu prehru. Ďalším súperom Slovákov bude v nedeľu 9. novembra o 19.00 h Nórsko.

Jessheim 7. novembra (TASR) - Parahokejisti Slovenska zvíťazili v nórskom Jessheime na kvalifikačnom turnaji o účasť na zimných paralympijských hrách 2026 nad Švédskom 2:1. O víťazný gól slovenského výberu sa postaral Miloš Večerek.
Výber trénera Ivana Hricka má po troch odohraných zápasoch na konte dve víťazstvá a jednu prehru a patrí mu druhá priečka za stopercentnými domácimi, o skóre pred Japonskom a Kórejskou republikou. Ďalším súperom Slovákov bude v nedeľu 9. novembra o 19.00 h Nórsko. Miestenku na podujatie v Miláne a Cortine d'Ampezzo si na turnaji vybojujú dva najlepšie tímy.
kvalifikačný turnaj ZPH 2026 (Jessheim/Nór.):
SLOVENSKO - Švédsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Góly: 2. Ligda, 31. Večerek - 20. Lopez
hlasy po zápase /paralympic.sk/:
Ivan Hricko, tréner Slovenska: „Vedeli sme, čo nás čaká. Švédi budú mať organizovanú obranu, respektíve všetci budú natlačení v malom priestore pred bránou a bude veľmi ťažké sa tam dostať. Veľmi dobre nám vyšiel úvod stretnutia, hneď sme dokázali streliť gól. Myslel som si, že nás to upokojí a budeme si hrať svoju hru, paradoxne sme však prestali hrať a plniť si veci, ktoré sme si dovtedy povedali. Ja som veľmi rád, že v tretej tretine, aj napriek korigovaniu zostavy, sme to zvládli a dali sme rozhodujúci gól. Výsledok sme udržali a stále sme v hre. Teraz je podstatné, aby sme si dobre oddýchli. Máme dva dni na oddych, v nedeľu sa postavíme v ťažkom zápase proti domácim Nórom, ktorý musíme zvládnuť. Všetci v to veríme.“
Eduard Lepáček, brankár Slovenska: „Zápas bol z môjho pohľadu veľmi dobrý, až na niektoré chybičky, ale k tomu sa teraz nie je potrebné vracať. Bolo to stretnutie, ktoré sme asi veľmi potrebovali, aby sa chalani mohli viac zomknúť a pripraviť sa na ďalší zápas. Sú pred nami dva ťažké duely, proti Nórom a Kórejskej republike, ktoré budeme musieť vyhrať. Myslím si, že to dotiahneme do úspešného konca.“
Ďalšie piatkové výsledky:
Kazachstan - Japonsko 0:4
Kórejská republika - Nórsko 0:2
tabuľka:
1. Nórsko 3 3 0 0 0 14:2 9
2. Slovensko 3 2 0 0 1 10:4 6
3. Japonsko 3 2 0 0 1 8:4 6
4. Kór. rep. 3 2 0 0 1 6:5 6
5. Švédsko 3 0 0 0 3 4:14 0
6. Kazachstan 3 0 0 0 3 1:14 0
