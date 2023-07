Slovenskí plavci chcú nadviazať na úspešné juniorské ME

Bratislava 11. júla (TASR) - Slovenskí plavci by na nadchádzajúcich MS v japonskej Fukuoke radi nadviazali na úspech z nedávnych juniorských majstrovstiev Európy. Tréner a manažér Roman Havrlant chce čo najviac účastí v semifinále a dúfa aj v prekonanie národných rekordov.



"Verím, že zostava je najsilnejšia, akú na Slovensku máme. Máme na čo nadviazať z vlaňajška z Budapešti, kde sme mali tri umiestnenia v top 20. Verím, že máme ešte na viac a budeme v semifinále, že sa vrátime s osobnými rekordmi a prekonané aj nejaký slovenský," povedal Havrlant na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Na svetový šampionát mieri sedem bazénových plavcov a medzi najväčšie slovenské nádeje patria Richard Nagy, Andrea Podmaníková a Matej Duša. "Tento rok sme mali všetci dobré výsledky, mame tu úplného nováčika aj úplného dinosaura," povedal odľahčene Nagy, pre ktorého sú to šieste majstrovstvá sveta v dlhom bazéne. Prvé MS si odbijú Tibor Tišťan (50 a 100 m motýlik) a Teresa Ivanová (50 a 100 m v. sp.). "Verím, že mladší sa nestratia a ja využijem skúsenosti. Všetci sa sústredíme na olympijské hry a s terajšími limitmi máme takmer istotu miestenky aj po dosiahnutí B-limitu. Nejdeme tam vyhrať a nejdeme ani po medailu. Finále i semifinále bude za odmenu a bude to dôvod na oslavu. Na svetovej úrovni máme čo dobiehať," dodal 30-ročný olympionik.



Vo Fukuoke sa predstaví v pretekoch 200 m motýlik a 400 m polohové preteky. V nich získal v roku 2016 striebro na ME v dlhom bazéne. Podmaníkovú čaká 50 i 100 m prsia, v oboch disciplínach drží národný rekord v dlhom i krátkom bazéne. Jej krajan Matej Duša sa predstaví v rovnakých dĺžkach voľným spôsobom. V oboch disciplínach drží taktiež slovenský rekord v oboch bazénoch. "Počas MSR som trénoval naplno, mal som veľmi ťažký týždeň a bral som to ako tréningové preteky. Bol som blízko k osobným rekordom, čo mi dalo dobrý obraz o mojej terajšej forme. Mal som aj malé zdravotné problémy, rýchlo sa však vyriešili a už ich vôbec nepociťujem. Teraz ma čaká pomalá príprava na preteky na MS, na ktoré som sa celú sezónu sústredil. Na 50 metrov chcem zlepšiť svoje osobné maximum, stovku idem viac-menej vyskúšať," povedal Duša pre TASR.



"Ďakujem trénerom za prípravu, verím, že nadviažeme na úspechy z MEJ. Máme tri dievčatá a štyroch chlapcov a na vrchol sezóny im prajem čo najlepšie výsledky a splnenie ich cieľov," dodal Ivan Šulek, prezident Slovenskej plaveckej federácie (SPF). Na spomínaných MEJ v Belehrade vybojoval Samuel Koštál bronzovú medailu na 200 m motýlik. Svetový šampionát je na programe od 14. do 30. júla a bazénoví plavci začínajú svoje pôsobenie v nedeľu 23. júla. Slovensko má na podujatí zastúpenie aj v umeleckom a diaľkovom plávaní.