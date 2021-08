Slováci postúpili do kvalifikácie MS, Macedónsko zdolali o 16 bodov

predkvalifikácia MS 2023 - F-skupina:



Severné Macedónsko - Slovensko 72:88 (32:38)



Najviac bodov Severné Macedónsko: Nikolov 17, Mekikj 16, Krstevski 15



zostava a body Slovenska: Fusek 23, Brodziansky 17, Ihring 13, Abrhám 12, Krajčovič 6 (Petráš 9, Körner 6, Malovec 2, Hronský 0). TH: 16/12 - 19/13, fauly: 21 - 15, trojky: 10 - 9, štvrtiny: 13:17, 19:21, 19:28, 21:22, rozhodovali: Sahin (Tal.), Proc (Poľ.), Karabilecen (Tur.).

konečná tabuľka F-skupiny:



1. S. Macedónsko 4 2 2 270:263 6*



2. SLOVENSKO 4 2 2 259:262 6*



3. Švajčiarsko 4 2 2 249:253 6



* - postup do kvalifikácie MS 2023

Skopje 18. augusta (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia postúpila z F-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. V rozhodujúcom stretnutí v severomacedónskom Skopje zdolala domáci výber 88:72. Zápas potrebovala vyhrať minimálne o 15 bodov, aby obsadila postupové 2. miesto v skupine. Slovensko si po piatich rokoch zahrá riadnu kvalifikáciu na vrcholné podujatie.Zverenci trénera Olega Meleščšenka vstúpili do rozhodujúceho duelu predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 nebojácne, bez rešpektu a od úvodu sa ujali vedenia. Obrana súpera si nevedela poradiť hlavne s Fusekom, ktorý sa postaral o 9 z 11 bodov. Severné Macedónsko na to zareagovalo zmenou taktiky, ale v podkošovom priestore mali slovo Slováci. Práve vďaka tomu viedli po prvej časti zápasu 17:13. V druhej desaťminútovke prišiel na rad problém, ktorý trápi slovenský výber počas celého turnaja v Skopje. Bodový úsek 2:10 posadil súpera na koňa, k obratu zavelil Wiley. Tentoraz sa však Slovákom podarilo udržať na dostrel, v koncovke si dokonca opäť zobrali vedenie na svoju stranu. Dvojica Krajčovič a Fusek sa vo veľkej miere postarala o to, že na polčasovú prestávku sa išlo za priaznivého stavu 38:32.Druhý polčas odštartovali Slováci výborne, 10 bodov v sérii im prinieslo dvojciferné vedenie a razom ožili aj postupové nádeje. Severné Macedónsko zostalo zaskočené z vývoja na palubovke, veľké problémy malo s bránením Abrháma, Fuseka či Krajčoviča. Slovenskí basketbalisti si dokonca vypracovali potrebný rozdiel na postup do ďalšej fázy, pred záverečnou častou viedli 66:51. Zverenci trénera Olega Meleščenka príkladnou obranou a dobrým útokom zvyšovali svoj náskok, ideálny scenár tak bol čoraz bližšie. V koncovke však Severné Macedónsko zabralo a Slovensko musel ešte tuho bojovať o udržanie potrebného vedenia. Körner 17 sekúnd pred koncom zaznamenal rozhodujúci kôš, po úspešnom ubránení sa Slováci mohli tešiť z postupu.