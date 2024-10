Slovenskí ragbisti podľahli v prvom zápase po dva a pol roku Maďarom

Slovensko - Maďarsko 16:51 (9:19)



Body Slovenska: Havránek 14, Puha 2.



Zostava Slovenska: Rojík, Májovský, Černohorský, Bazger, Vereš, Šmíd, Borggraef, Badura, Puha, Kereškéni, Veselka, Cingeľ, Fialka, Malovec, Havránek, Chalás, Scherer, Šefár, Klčo, Hauptvogel, Grünner, Pochlopeň, Nemec.



Tréner: Eduard Krützner ml.

Piešťany 26. októbra (TASR) - Slovenskí ragbisti prehrali v stretnutí Rugby Europe Conference v Piešťanoch so súperom z Maďarska 16:51 (9:19). Bol to pre nich prvý reprezentačný zápas po vyše dvaapolročnej pauze.Slováci sa s Maďarmi stretli premiérovo, ich súper hral pred reštrukturalizáciou Rugby Europe o dve úrovne vyššie. "" komentoval zápas kapitán slovenského tímu Daniel Puha podľa Slovenskej ragbyovej únie (SRU).Slovensko hrá v súťaži Rugby Europe Conference. V B-skupine sú jeho súpermi okrem Maďarska aj Ukrajina a Rakúsko. Proti Ukrajincom nastúpia slovenskí ragbisti 9. novembra, opäť v Piešťanoch. Do Rakúska pocestujú na jar.