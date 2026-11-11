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Slovenskí reprezentanti do 17 rokov zdolali Maltu 6:0

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Z prvej fázy postúpi do tej druhej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín.

Autor TASR
Ta' Qali 11. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov si na úvod turnaja prvej fázy kvalifikácie na budúcoročné ME pripísali víťazstvo nad Maltou 6:0. Hetrikom sa proti tímu, ktorý hostí kvalifikačný turnaj, blysol Alan Mael Lembakoali. Domáci dohrávali od 42. minúty duel o desiatich a už po prvom polčase prehrávali 0:4. V 5. skupine si Slováci zmerajú sily ešte s Holandskom (14. novembra) a Nórskom (17. novembra).

Z prvej fázy postúpi do tej druhej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín. Krajiny potom rozdelia do siedmich skupín a ich víťazi sa pridajú k Lotyšsku, ktoré organizuje budúcoročný šampionát.



prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov 2027:

5. skupina (Ta' Qali/Malta):

SLOVENSKO - Malta 6:0 (4:0)

Góly: 15., 31. a 37. Lembakoali, 44. a 82. Žofčák, 86. Sopko, ČK: 42. Aquilina (Malta) po druhej ŽK



ďalší výsledok:

Holandsko – Nórsko 2:2



tabuľka:

1. SLOVENSKO 1 1 0 0 6:0 3

2. Holandsko 1 0 1 0 2:2 1

3. Nórsko 1 0 1 0 2:2 1

4. Malta 1 0 0 1 0:6 0



ďalší program SR:

14. novembra, 11.00 h: Holandsko – SLOVENSKO

17. novembra, 14.00 h: Nórsko – SLOVENSKO
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