Slovenskí reprezentanti sa predstavia na turnaji v Španielsku

Nominácia Slovenska:



Brankári: Marián Žernovič (MŠK Považská Bystrica), Lukáš Ľuba (HC Sporta Hlohovec)



Pivoti: Marek Páleš (HK Bojnice), Jakub Tóth (SKKP Handball Brno/ČR), Jakub Petržela (Sandefjord Handball/Nór.), Matúš Moravčík (HC Dukla Praha/ČR)



Spojky: Ľubomír Ďuriš (MŠK Považská Bystrica), Jakub Prokop, Marko Jurkovič (obaja Bathco Balonmano Torrelavega/Šp.), Martin Potisk (Gyöngyösi KK/Maď.), Samuel Valent (MHC Štart Nové Zámky), Jakub Kravčák (Tatran Prešov), Jakub Féder (ŠKP Bratislava), Mikuláš Kucsera (HC Robe Zubří/ČR)



Krídelníci: Damián Mitaľ, Erik Fenár (obaja Tatran Prešov), Juraj Briatka (HK Bojnice), Dávid Mišových (Dessau-Rosslauer HV/Nem.)







zloženie skupín Torneo Internacional de Espaňa 2025 (Castellón)



A-skupina: Španielsko, Argentína, SLOVENSKO



B-skupina: Nórsko, Egypt, Rumunsko







program turnaja



8. januára:



18.00 Egypt – Nórsko, 20.00 Španielsko – Argentína



9. januára:



18.00 Nórsko – Rumunsko, 20.00 Slovensko – Argentína



10. januára:



18.00 Rumunsko – Egypt, 20.00 Španielsko – Slovensko



11. januára:



17.00 zápas o 5. miesto



19.00 zápas o 3. miesto



21.00 finále

Bratislava 30. decembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v hádzanej sa po roku opäť predstavia na turnaji v Španielsku v konkurencii tímov, ktoré sa pripravujú na majstrovstvá sveta. V januári sa zúčastnia na podujatí Torneo Internacional de Espaňa 2025. V skupine ich čakajú súboje s Argentínou a domácim Španielskom a potom aj zápas o konečné umiestnenie.Účasť na turnaji je výsledok dlhodobej spolupráce Slovenského zväzu hádzanej (SZH) a Španielskej kráľovskej hádzanárskej federácie. Pozvánku navyše dostala aj slovenská rozhodcovská dvojica Boris Cipov – Zoran Klus. Zápasy ponúkne od 8. januára v priamych prenosoch televízia Sport TV, informoval SZH na svojom webe.Slováci odletia do Španielska v 18-člennom zložení, napokon len s dvoma brankármi. V nominácii chýba kvarteto zranených hráčov Tomáš Smetánka, Šimon Macháč, Lukáš Urban a Marek Hniďák.povedal hlavný tréner slovenskej reprezentácie Fernando Gurich.V januári to bude už 49. ročník tradičného turnaja v Španielsku tesne pred vrcholným šampionátom a jeho dejisko bude tentoraz Castellón de la Plana - mesto na pobreží Stredozemného mora, približne 80 kilometrov od Valencie. Kým v minulých rokoch mal turnaj štyroch účastníkov, tentoraz to bude prvýkrát až šesť mužstiev, rozdelených do dvoch skupín.zdôraznil tréner Gurich.