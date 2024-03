Slovenskí reprezentanti v boxe Horváth a Kostúr skončili v osemfinále

Busto Arsizio 8. marca (TASR) - Slovenský boxer Andrej Csemez postúpil do štvrťfinále svetovej olympijskej kvalifikácie v talianskom Busto Arsizio. V piatkovom osemfinále zdolal v kategórii do 80 kg Američana Robbyho Gonzalesa 3:2 na body. Jeho súperom v boji o najlepšiu štvorku bude v nedeľu Kim Džin-džea z Kórejskej republiky.



Jessica Triebeľová v kategórii do 66 kg neuspela. Nad jej sily bola v osemfinále Nien Čchin-čchen z Taiwanu, ktorej podľahla 0:5. Vo štvrtok neskoro večer sa z podujatím rozlúčili Ladislav Horváth a Joseph Kostúr. Horváth vo váhe do 71 kg prehral s reprezentantom Grécka Christosom Karaitisom 1:4 na body a Kostúr v kategórii do 92 kg podľahol Poliakovi Mateuszovi Bereznickému 0:5.



Na turnaji sa súťaží v 13 hmotnostných kategóriách (7 mužských a 6 ženských), pričom z každej postúpia do Paríža traja, resp. štyria boxeri. Neúspešní reprezentanti budú mať k dispozícii posledný kvalifikačný turnaj v Bangkoku (23. mája - 3. júna).