Slovenskí reprezentanti v curlingu na úvod zdolali Veľkú Britániu 9:2
V sobotu večer ich ešte čakal duel s Lotyšskom.
Autor TASR,aktualizované
Cortina d´Ampezzo 7. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu úspešne vstúpili do zápolení na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortina d´Ampezzo. Vo svojom prvom zápase miešaných tímov zvíťazili nad Veľkou Britániou 9:2. V sobotu večer ich ešte čakal duel s Lotyšskom.
„Bolo to veľmi vyrovnané do piateho endu. Nehnali sme sa do komplikovanej hry, alehrali sme trpezlivo. Počkali sme si na chybu súpera a uhrali sme štyri body,“ zhodnotil úvodné vystúpenie Slovákov na turnaji skip (kapitán) tímu Radoslav Ďuriš.
