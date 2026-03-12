Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenskí reprezentanti v curlingu na ZPH prehrali s Kanadou 6:9

Na snímke slovenský reprezentant v curlingu na vozíku Radoslav Ďuriš. Foto: TASR - SPV/Roman Benický

Slováci vo štvrtok nastúpia proti Číne. V priebežnej tabuľke im patrí 7. priečka, pričom do bojov o medaily postúpia štyri najlepšie tímy základnej fázy.

Autor TASR
Cortina d´Ampezzo 11. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu majú po ôsmich dueloch na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo na konte tri výhry a päť prehier. V stredajšom večernom stretnutí podľahli Kanade 6:9 a definitívne tak prišli o možnosť predstaviť sa v semifinále.

Momentálne sme stratili šancu hrať semifinále, takže pocity nie sú dobré. Dostali sme 'štvorku', ale trpezlivou hrou sme sa vrátili do zápasu. Všetci hrali na sto percent a dopadlo to tak ako to dopadlo,“ povedal po zápase skip slovenského tímu Radoslav Ďuriš.

