Slovenskí reprezentanti v curlingu na ZPH prehrali s Kanadou 6:9
Slováci vo štvrtok nastúpia proti Číne. V priebežnej tabuľke im patrí 7. priečka, pričom do bojov o medaily postúpia štyri najlepšie tímy základnej fázy.
Autor TASR,aktualizované
Cortina d´Ampezzo 11. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu majú po ôsmich dueloch na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo na konte tri výhry a päť prehier. V stredajšom večernom stretnutí podľahli Kanade 6:9 a definitívne tak prišli o možnosť predstaviť sa v semifinále.
„Momentálne sme stratili šancu hrať semifinále, takže pocity nie sú dobré. Dostali sme 'štvorku', ale trpezlivou hrou sme sa vrátili do zápasu. Všetci hrali na sto percent a dopadlo to tak ako to dopadlo,“ povedal po zápase skip slovenského tímu Radoslav Ďuriš.
