Slovenskí reprezentanti v curlingu podľahli Kórejskej republike 5:7

Na snímke slovenský reprezentant v curlingu na vozíku Radoslav Ďuriš. Foto: TASR - SPV/Roman Benický

Slovenský tím má za sebou päť vystúpení, na úvod turnaja uspel proti Veľkej Británii, následne podľahol Lotyšsku a zdolal Nórsko.

Autor TASR
Cortina d´Ampezzo 9. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu majú po piatich dueloch na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortina d´Ampezzo na konte dve víťazstvá a tri prehry. V pondelkovom večernom stretnutí miešaných tímov podľahli Kórejskej republike 5:7. Nasledujúci duel čakal Slovákov v utorok od 18.35 h proti USA.

Slovenský tím má za sebou päť vystúpení, na úvod turnaja uspel proti Veľkej Británii, následne podľahol Lotyšsku a zdolal Nórsko. V pondelok zaznamenal prehry s domácim Talianskom a Južnou Kóreou.
