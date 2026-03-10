< sekcia Šport
Slovenskí reprezentanti v curlingu podľahli Kórejskej republike 5:7
Slovenský tím má za sebou päť vystúpení, na úvod turnaja uspel proti Veľkej Británii, následne podľahol Lotyšsku a zdolal Nórsko.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Cortina d´Ampezzo 9. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu majú po piatich dueloch na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortina d´Ampezzo na konte dve víťazstvá a tri prehry. V pondelkovom večernom stretnutí miešaných tímov podľahli Kórejskej republike 5:7. Nasledujúci duel čakal Slovákov v utorok od 18.35 h proti USA.
Slovenský tím má za sebou päť vystúpení, na úvod turnaja uspel proti Veľkej Británii, následne podľahol Lotyšsku a zdolal Nórsko. V pondelok zaznamenal prehry s domácim Talianskom a Južnou Kóreou.
Slovenský tím má za sebou päť vystúpení, na úvod turnaja uspel proti Veľkej Británii, následne podľahol Lotyšsku a zdolal Nórsko. V pondelok zaznamenal prehry s domácim Talianskom a Južnou Kóreou.