Slovenskí reprezentanti v curlingu zaznamenali druhé víťazstvo

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - SPV/Roman Benický

Slováci išli do záverečného ôsmeho endu za stavu 4:2 pre Nórov.

Autor TASR
Cortina d´Ampezzo 8. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu zaznamenali druhé víťazstvo na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortina d´Ampezzo. V nedeľňajšom stretnutí miešaných tímov zdolali Nórsko 6:4. Nasledujúci duel čakal Slovákov v pondelok od 9.35 h proti domácemu Taliansku.

Slováci išli do záverečného ôsmeho endu za stavu 4:2 pre Nórov. Poslednú hru však vyhrali presvedčivo 4:0 a radovali sa z triumfu. Slovenský tím má za sebou tri vystúpenia, v ktorých na úvod turnaja uspel proti Veľkej Británii a v sobotu večer podľahol Lotyšsku.
