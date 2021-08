Slovenskí reprezentanti v kanoistike získali trikrát cenné kovy

Solkan 20. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti v kanoistike na divokej vode získali v piatok na ME juniorov a do 23 rokov v slovinskom Solkane v súťažiach hliadok trikrát cenné kovy. Zlaté medaily si vo vodnom slalome vybojovali kajakárky medzi juniorkami aj medzi pretekárkami do 23 rokov.



Titul majsteriek Európy získali juniorky Zuzana Paňková, Ivana Chlebová a Amy Ryanová, resp. trio do 23 rokov Soňa Stanovská, Michaela Haššová a Kristína Ďurecová. Medailovú žatvu zavŕšili ziskom bronzu juniorskí kajakári Ondrej Macúš, Ilja Buran a Filip Stanko.