Slovenskí reprezentanti vybojovali v úvodný deň ME päť medailí

Bratislava 6. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti získali v úvodný deň 33. majstrovstiev Európy v pretláčaní rukou päť vzácnych kovov. Na domácom šampionáte v bratislavskom Dome športu sa v nedeľu predstavili juniori a juniorky, hlavné súťaže sú na programe v piatok a v sobotu.



Strieborné medaily si odniesli Diana Mariňáková v kategórii junioriek do 15 rokov a 50 kg i Dominika Barošová, ktorá sa predstavila medzi juniorkami do 23 rokov nad 70 kg. Bronz získal Andrej Medveď medzi juniormi do 15 rokov a 45 kg, Adriana Vojtečková v kategórii junioriek do 18 rokov a 60 kg a medzi juniorkami do 23 rokov a 55 kg sa na tretej priečke umiestnila Bibiana Štangelová.