Slovenskí športovci na Dni Európskej únie Špeciálnych olympiád
Inklúzia v srdci Európy.
Autor OTS
Bratislava 26. septembra (OTS) - Slovensko malo silné zastúpenie na historicky prvom Dni Európskej únie Špeciálnych olympiád (SO EU Day), ktorý sa uskutočnil 24. – 25. septembra v Bruseli pri príležitosti 10. výročia Európskeho týždňa športu. Podujatie spojilo športovcov s intelektuálnym znevýhodnením aj bez neho, európskych lídrov a verejnosť s cieľom podporiť víziu inkluzívnej Európy.
Špeciálne olympiády Slovensko reprezentovali dvaja výnimoční športovci – Šimon Jakuš a Peter Išpold. Počas dvoch dní sa zapojili do diskusií a stretnutí s predstaviteľmi Európskej únie, kde ukázali, že šport je silným nástrojom na podporu rovnosti, prijatia a inklúzie.
Foto: Špeciálne olympiády Slovensko v Europarlamente - zľava športovec Peter Išpold, národná riaditeľka ŠOS Eva Gažová, športovec Šimon Jakuš, riaditeľka pre medzinárodné vzťahy Veronika Sedláčková
Program v Bruseli zahŕňal bilaterálne stretnutia, networkingovú recepciu, Unified Sports Experience – spoločné súťaže v stolnom tenise a boccii, kde nastúpili športovci spolu s politikmi, a symbolický Unified Walk, ktorý spojil sídla Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Vrcholom bola plenárna diskusia pod vedením poslanca Európskeho parlamentu Bogdana Zdrojewského, venovaná rovnosti v zdravotnej starostlivosti, inkluzívnemu vzdelávaniu a európskemu športovému modelu.
Foto: Športovec Špeciálnych olympiád Slovensko Šimon Jakuš
Slovenskí športovci ako silný hlas
Šimon Jakuš je dlhoročným členom športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko a patrí medzi najúspešnejších univerzálnych športovcov. Získal zlato v stolnom tenise na Svetových hrách v Berlíne 2023 a úspešne sa predviedol aj v tanečnej súťaži Let´s Dance. Momentálne je nominovaný do národného volejbalového tímu na októbrové Majstrovstvá sveta v Katoviciach.
Foto: Športovec Špeciálnych olympiád Slovensko Peter Išpold
Peter Išpold je trojnásobným majstrom Európy v triatlone Špeciálnych olympiád a medailista zo Svetových hier v Abú Zabí 2019. V Bruseli vystúpil aj ako hovorca športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko a ako športový líder, ktorý povzbudzuje kolegov veriť v seba a ukazuje silu inklúzie.
Foto: Peter Išpold a Šimon Jakuš v Európskom parlamente
„Špeciálne olympiády Slovensko mi zmenili život, pretože mi dali šancu súťažiť v športoch, ktoré milujem. Naučil som sa veriť v seba a prekonávať výzvy. Vďaka tréningom a súťažiam mám nových priateľov a cítim, že patrím do jednej veľkej rodiny. Šport ma robí šťastnejším, zdravším a odvážnejším aj v každodennom živote,“ povedal k svojej účasti na Dni Európskej únie Špeciálnych olympiád v Bruseli Peter Išpold.
Slovensko sa hlási k inkluzívnej Európe
Podľa národnej riaditeľky športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko Evy Gažovej bola účasť slovenských športovcov dôležitým posolstvom aj pre domácu verejnosť: „Je skvelé, že naši športovci dostali priestor v Bruseli, a mohli sa stretnúť s európskymi lídrami a politikmi. Je nesmierne potrebné, aby hlas ľudí s intelektuálnym znevýhodnením zaznieval aj na tejto úrovni – a aby sa ich skúsenosti a úspechy premietli do konkrétnych krokov. Šport ukázal, že inklúzia nie je charitatívne gesto, ale reálna cesta k silnejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Sme radi, že európski poslanci z liberálneho aj konzervatívneho spektra slovenskej opozičnej politickej scény nám venovali čas a spoznali život a úspechy športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Na druhej strane by bolo prínosné, ak by sa o túto tému aktívnejšie zaujímali aj europoslanci zo strany koaličných členov vlády, ktorí nás reprezentujú v Európskom parlamente. Len spoločným úsilím totiž dokážeme, aby sa podpora a snaha o férovejšie podmienky pre ľudí s intelektuálnym znevýhodnením pretavila do reálnych krokov aj doma na Slovensku."
Foto: Špeciálne olympiády Slovensko v Európskom parlamente
Deň Európskej únie Špeciálnych olympiád potvrdil záväzok Európskej únie k napĺňaniu Stratégie EÚ pre ľudí s intelektuálnym znevýhodnením a nadviazal na kampaň Európskeho týždňa športu #BeActive. Slovenskí športovci v Bruseli ukázali, že ich športové úspechy a osobné príbehy majú význam aj za hranicami športovísk – ako inšpirácia pre celé komunity. Viac na: www.specialolympics.org/regions/europe-eurasia, www.specialolympics.sk
O Špeciálnych olympiádach
Globálne športové a rozvojové hnutie Špeciálne olympiády bolo založené v roku 1968 a jeho cieľom je ukončiť diskrimináciu ľudí s intelektuálnym znevýhodnením. Bolo založené sestrou amerického prezidenta J. F. Kennedyho, Eunice Kennedy Shriver. Táto prestížna americká rodina mala sestru Rosemary Kennedy, ktorá bola intelektuálne znevýhodnená. Eunice sa ju snažila vtiahnuť a zapojiť do života a zistila, že šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta k inklúzii. V súčasnosti Špeciálne olympiády podporujú prijatie všetkých ľudí prostredníctvom sily športu a programov v oblasti vzdelávania, zdravia a líderstva. So 4,6 miliónmi športovcami a partnermi Unified Sports® a s viac než miliónom trénerov a dobrovoľníkov vo viac ako 200 krajinách a regiónoch po celom svete, ponúkajú Špeciálne olympiády vyše 30 olympijských športov a každoročne organizujú viac ako 60 000 podujatí a súťaží.
Špeciálne olympiády Slovensko / Special Olympics Slovakia:
Športová organizácia Špeciálne olympiády Slovensko vznikla v roku 1993 po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky a v roku 2017 získala štatút Národnej športovej organizácie. Združuje športovcov na spektre autizmu, s Downovým syndrómom a s inými diagnózami a syndrómami, ktoré predikujú znížené IQ. V súčasnosti organizácia Špeciálne olympiády Slovensko pôsobí celonárodne a snaží sa o inklúziu takýchto ľudí po celom Slovensku, preto organizuje nielen národné Majstrovstvá Slovenska, ale tiež rôzne ďalšie edukačné a podporné programy.
