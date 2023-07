VIDEO: Slovenskí športoví lezci chcú v Žiline postúpiť do finále

Bratislava 20. júla (TASR) - Slovenskí športoví lezci chcú na nadchádzajúcom domácom podujatí Európskeho pohára postup do finále. V Žiline štartuje v piatok a sobotu celkovo 11 pretekárov, všetci v disciplíne obtiažnosť. Pre zúčastnených je podujatie generálkou pred augustovými majstrovstvami sveta v Berne, kde môžu získať olympijské miestenky.



Spomedzi Slovákov majú šance najmä štyri pretekárky, ktoré ešte spadajú do juniorských či mládežníckych kategórii. Obzvlášť výnimočné podujatie čaká Žilinčanku Sáru Šimekovú, ktorej sa nedávno podarilo prvýkrát postúpiť do finále obtiažnosti na Európskom pohári. Medzi najlepšiu desiatku sa dostala premiérovo minulý mesiac vo švajčiarskom Niederwangene a obsadila piate miesto. Deviatu pozíciu si pripísala o dva týždne neskôr v rakúskom Imste. V Žiline absolvuje premiéru v elitnej súťaži.



"Boli by sme radi z postupov do finále, viac ako jeden bude úspech. Za semifinále počítame, no aj zaň budeme radi," uviedol reprezentačný tréner Igor Kollár pre TASR. Medzi mužmi mal veľké šance Tomáš Plevko, ktorý by pretekal taktiež na domácej stene. "Tomáš Plevko sa zranil pri tréningu a rozhodli sme sa, že bude lepšie nezaťažovať to. Je to Žilinčan a tak je škoda, že sa nemôže zúčastniť. Má natrhnuté pútko na prste a keď sa oň musíte oprieť celou váhou, je to problém," vysvetlil tréner.







Malé zranenie trápi aj Petra Kurica, ktorý má problémy so zápästím. Štartovať však bude, podujatie preňho slúži najmä ako príprava do Bernu. Tam ho čaká v prípade dobrého výsledku z obtiažnosti aj kombinácia, ktorá bude prebiehať v novom olympijskom formáte. Jeho krajanka Martina Buršíková bude v akcii v Žiline i Berne, do kombinácie sa však nezapojí. Sedemnásťročná lezkyňa má veľmi dobre rozbehnutú sezónu a bude sa sústrediť len na boulder.



"Peter mal päťdňové sústredenie v Innsbrucku, mal rovnaký režim, ako bude v Berne. Okrem disciplín si skúsil aj regeneráciu. Trápilo ho síce jemné zranenie, ale v Žiline by to malo byť v poriadku," vysvetlil tréner. Olympijskú miestenku si vybojujú na MS traja najlepší lezci, ďalšie nominačné preteky ich čakajú na konci tohto roka vo Francúzsku, pričom miestenku si vybojuje len víťaz spomedzi mužov i žien. Možnosť budú mať aj na začiatku budúceho roka, OH2024 si zaistí 10 pretekárov.



V Žiline je okrem obtiažnosti na programe aj speed, v ktorom Slovensko nemá zastúpenie. Disciplína je však divácky veľmi atraktívna a má zástupcov v okolitých krajinách. "U nás nie je speed veľmi populárny, na druhej strane organizácia aj infraštruktúra týchto pretekov je relatívne jednoduchá. V okolitých krajinách je zároveň tá populárnejší, takže športovci prídu a pre divákov je to veľmi atraktívne," vysvetlil Anton Pacek, predseda Slovenského horolezeckého spolku JAMES.



"Pre nás je to dôležité podujatie, na domácej pôde môžeme dať našim pretekárom možnosť súťažiť na pomerne vysokej úrovni. Takmer všetko sú juniorskí a mládežnícki reprezentanti. Práve oni prechádzajú do elitnej kategórie cez európsky pohár," priblížil Pacek význam podujatia pre Slovensko. Piatkové finále speedu prinesie v priamom prenose televízia JOJ Šport, sobotňajšie finále obtiažnosti odvysiela v premiére o deň neskôr.