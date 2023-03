Slovenskí stolní tenisti prehrali s Čechmi 2:3 a postúpili z 2. miesta

kvalifikácia ME družstiev - skupina A5:



Česko - Slovensko 3:2



Pavel Širuček - Jang WANG 0:3 (-8, -8, -10)



David Reitšpies - Jakub ZELINKA 3:0 (10, 3, 4)



Jiří Martinko - Alexander VALUCH 1:3 (-7, -10, 8, -6)



Širuček - ZELINKA 3:0 (4, 8, 10)



Reitšpies - WANG 3:1 (5, 8, -5, 7)





konečné poradie skupiny A5:



1. Česko 4 3 1 7



2. Slovensko 4 2 2 6



3. Taliansko 4 1 3 5

Havířov 22. marca (TASR) - Slovenskí stolní tenisti prehrali vo svojom záverečnom stretnutí kvalifikácie majstrovstiev Európy družstiev v Havířove s domácim Českom tesne 2:3 na zápasy. V skupine A5 tak obsadili 2. miesto za svojimi západnými susedmi. Obe krajiny mali už predtým istý postup na šampionát.Zverenci trénera Szilárda Csölleho vyhrali úvodné stretnutie s Českom doma tesne 3:2 a aj odveta v Havířove bola veľká dráma, v ktorej rozhodol až piaty duel. Slováci nastúpili bez chorého Ľubomíra Pišteja, no s jednotkou tímu Jangom Wangom, ktorý v úvodnom súboji zdolal Pavla Širůčka 3:0. V ďalšej dvojhre podľahol Jakub Zelinka Davidovi Reitšpiesovi rovnakým spôsobom, no Slovákov dostal späť do vedenia Alexander Valuch po triumfe nad Jiřím Martinkom 3:1. Záver federálneho súboja však zvládli lepšie domáci hráči, keď Širůček vyhral nad Zelinkom 3:0 a v rozhodujúcom dueli triumfoval Reitšpies nad Wangom 3:1. Z prvého miesta tak postúpili Česi.," povedal pre český zväz Valuch. "" povedal pre zväzový web Reitšpies o rozhodujúcom súboji s Wangom.Majstrovstvá Európy družstiev sa uskutočnia od 10. do 17. septembra 2023 vo švédskom Malmö.