Slovenskí stolnotenisti prehrali v kvalifikácii ME družstiev s Talianm

kvalifikácia ME družstiev - muži, skupina A5



Slovensko - Taliansko 0:3



Adam Klajber - John Oyebode 0:3 (-9, -8, -8)



Filip Delinčák - Jordy Piccolin 0:3 (-3, -8, -8)



Samuel Arpáš - Carlo Rossi 2:3 (-9, 7, 10, -6, -9)

Poradie skupiny A5: 1. Česko 5 bodov (2 víťazstvá/1 prehra), 2. Slovensko 5 (2/1), 3. Taliansko 5 (1/3).

Bratislava 9. februára (TASR) - Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti prehrali vo štvrtok v dueli kvalifikácie o postup na ME družstiev s Talianskom 0:3. V Bratislave dostalo v domácom drese príležitosť trio mladíkov Adam Klajber, Filip Delinčák a Samuel Arpáš, keďže Slováci si už v predstihu zabezpečili postup zo skupiny A5 na tohtoročný šampionát do švédskeho Malmö. Predtým vyhrali obe svoje stretnutia - v Taliansku 3:0 a doma s Českom 3:2. Na ME idú prvé dva tímy zo skupiny. Bodku za kvalifikačnými bojmi dá 22. marca od 19.00 h odveta derby s Českom v Havířove.zhodnotil vystúpenie reprezentačný kouč mužov SR Szilárd Csölle pre fejsbúkovú stránku Slovenského stolnotenisového zväzu.