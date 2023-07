Slovenskí strelci majú istú medailu v tímovom trape, zabojujú o zlato

Vroclav 2. júla (TASR) - Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe postúpili na III. európskych hrách v Poľsku do súboja o zlaté medaily v trape. V kvalifikácii tímovej súťaže obsadilo trio Adrián Drobný, Erik Varga a Marián Kovačócy druhé miesto a vo finále (16.15 h) sa stretne s Chorvátskom. Slovenská výprava tak má istotu už ôsmeho cenného kovu z hier, minimálne striebra.



Slováci patrili na strelnici v meste Vroclav medzi najlepších hneď po úvodnej časti, keď zo 75 terčov v prvej položke netrafili iba dva. V druhej mali o jeden presný zásah menej, no v záverečnej tretej fáze kvalifikácie dosihali rovnakú bilanciu ako v prvej a umiestnili sa na druhej priečke s celkovým nástrelom 218. Chorváti trafili rovnaký počet terčov. Do súboja o bronz sa prebojovali Portugalci (217) a Taliani (216).