Slovenskí strelci nepostúpili do finále trapu v Kazachstane

Almaty 27. mája (TASR) - Slovenskí strelci nepostúpili do finále na podujatí Svetového pohára v brokových zbraniach v Kazachstane. Najlepší výsledok dosiahol Adrián Drobný, ktorý obsadil v kvalifikácii 25. miesto so 116 bodmi.



Drobný minul deväťkrát a na postup mu chýbali štyri presné zásahy. Bol jediný Slovák v top tridsať, najbližšie k nemu boli Hubert Olejnik na 34. mieste (115) a Erik Varga na 37. pozícii so 114 bodmi. Ich krajania Michal Slamka a Filip Marinov trafili po 111 hlinených holubov a skončili na 52. a 53. priečke.